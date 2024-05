Avanza Jaén dice adiós a su anhelado ascenso a Segunda División

Avanza Jaén no pudo superar la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División al perder la ventaja de la ida y caer por 6-3 en el encuentro de vuelta disputado en tierras murcianas ante el Zambú CFS Pinatar.

El conjunto jiennense se esforzó al máximo por mantener vivo ese anhelado sueño pero según han proclamado en su crónica del encuentro se vieron perjudicados de manera notoria por la actuación arbitral de los colegiado Bernardino Vivas y Rodríguez Morales.

El encuentro arrancó con los locales llevando la iniciativa y es que a los de Pinatar solo les valía vencer con más de dos goles de diferencia para pasar a la siguiente ronda. Zambú salió muy pronto a matar el partido y Saura tras un lanzamiento de Juanpi en el minuto tres adelantó a los murcianos.

En apenas seis minutos de partido, los jiennenses ya habían cometido la quinta falta. Algo que condicionó el resto de la primera parte y dio alas a Zambú que lo aprovechó para atacar a la portería defendida por Guilherme. La fortaleza del Avanza Jaén salió a relucir y defendieron con uñas y dientes hasta la saciedad para que los de Pinatar, que apretaban como nunca no marcaran un gol más. Pero los murcianos lo hicieron y pusieron el 2-0 en el electrónico a falta de cinco minutos para llegar al descanso con un gol obra de Rocamora.

Con el gol, murcianos y jiennenses empataban la eliminatoria dejando muy abierto el partido, hasta que de nuevo entró en escena el colegiado Bernardino Vivas al sacarle la segunda tarjeta amarilla a Aitor por sacar un córner con el juego parado. Los de Quique García aguantaron durante veinte segundos con uno menos y el primer acto concluyó con el 2-0 en el marcador y con todo por decidir a la vuelta del paso por los vestuarios.

En la reanudación, Avanza Jaén salió más enchufado. Vitinho y Molero estuvieron a punto de recortar distancias, pero fue Zambú el que colocó el 3-0 en el minuto 24 y con ese gol metía a los de Pinatar en la siguiente eliminatoria. Avanza Jaén remó a contracorriente pero el gen competitivo de los azulillos salió a relucir para conseguir el empate a tres en seis minutos para enmarcar. Bingyoba de lanzamiento directo en el minuto 24, Molero, un minuto después, tras un saque de esquina materializado por Fede y precisamente Fede en el ecuador del segundo tiempo pusieron el empate a tres, metiendo de nuevo en la eliminatoria a los nuestros.

Zambú no se dio por vencido, y en el minuto 34, Saura sorprendió a Guilherme, tras un pase de Juanpi, para poner el 4-3. Los dos equipos se lanzaron por el partido y los porteros fueron los protagonistas, realizaron paradas de mérito para no encajar gol. Ese resultado le seguía valiendo al Avanza Jaén para acceder a la siguiente ronda de la eliminatoria de ascenso a Segunda División.

Los de Pinatar siguieron buscando el gol para no quedar apeados de la eliminatoria y a falta de cinco minutos para el final, apostaron por jugar con portero jugador. Avanza Jaén resistió más de tres minutos hasta que llegó un polémico gol, que ha provocado que el club jiennense defina la decisión como "un atraco de época" por parte de los árbitros. El colegiado Rodríguez Morales concedió un gol fantasma que, según la perspectiva del Avanza, no llegó a entrar. Fue en el minuto 38, cuando los locales seguían jugando con portero jugador y en una jugada entre Juanpi y Borja Hita, éste último envió el balón a portería, dio en el poste y sin traspasar la línea, de forma sorpresiva para todos los espectadores, Rodríguez Morales concedió el gol e indirectamente metió a los de Zambú de nuevo en la eliminatoria. De nada sirvieron las quejas del banquillo jiennense, impotentes y perplejos ante la decisión.

A partir de ahí, Avanza Jaén decidió jugar con portero jugador para dar la vuelta a esta eliminatoria, pero fue todo en vano. Los locales a falta de seis segundos para el final marcaron el definitivo 6-3 a través de Juampi desde el centro de la pista.

La euforia se adueñó de las gradas del pabellón Príncipe de Asturias. Zambú CFS Pinatar se hizo no solo con la victoria, sino con un resultado global del partido de 9-8 que le dio el pasaporte para la siguiente eliminatoria en el play off y Avanza Jaén, con todo en contra, dijo adiós a una temporada, en la que consiguieron meterse en el play off y asegurar una plaza la próxima campaña en la Copa del Rey de fútbol sala.

Duro comunicado jiennense ante la actuación arbitral

El club jiennense ha hecho público una nota en la que indica que acumulan "varias temporadas compitiendo en distintas categorías hasta alcanzar la Segunda División B y siempre hemos sido muy respetuosos con las actuaciones arbitrales. No ha habido ni una sola crónica donde se critique al estamento arbitral en estas últimas temporadas, pueden buscarlo en el historial de nuestra web. Pero no podemos consentir que dos señores que tienen que impartir justicia se carguen el trabajo de toda una temporada".

"Esto no es una pataleta por una eliminación de un play off, pero lo ocurrido este sábado a Avanza Jaén no fue un error, fue una negligencia de dos árbitros y el daño que hace al fútbol sala es irreparable", añade.

A su vez, Avanza Jaén informa que el club se pone manos a la obra para planificar la próxima temporada como "una nueva ilusión para conseguir el ansiado ascenso a la categoría de plata de fútbol sala nacional".