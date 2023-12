Balance a un año del Real Jaén donde los objetivos no se pudieron lograr

Hablar del año 2023 para el Real Jaén es hablar de objetivos que se rozaron con la yema de los dedos pero no se lograron. Final de una celebración de centenario que había comenzado con el inicio de temporada en 2022 y para el que el Real Jaén organizó diversos actos aun pendientes en la agenda durante este 2023, el partido contra el Getafe fue uno de ellos así como el recibimiento por parte del Rey de España, Felipe VI, a una representación del Real Jaén que le entregó una camiseta del equipo.

No han faltado los rumores con olor a pasado, aquellos que hablaban de deudas que habían aumentado, de una peor situación económica a la de hace unos años que hablaban de 1.678.950 euros de deuda con hacienda. A este respecto quedó claro que son tres los créditos que en estos momentos tiene el club, un crédito privilegiado con preferencia para su abono, uno subordinado que se paga al final y un crédito ordinario que se va pagando en las deudas habituales, todo esto arrastrado de la anterior etapa de gestión y que pronto se despejó la duda sobre si se había generado más deuda con una negativa contundente.

En lo deportivo los objetivos por el ascenso eran claros pero la situación comenzó a torcerse en el final de la anterior campaña cuando menos debía hacerlo, un enfrentamiento directo por el liderato y el ascenso directo contra el Marbella del por entonces entrenador de este equipo y actual técnico del conjunto jiennense Emilio Fajardo. No era la última esperanza pero las sensaciones no eran buenas, una clasificación para el play off que en el primer encuentro se esfumaban todos los sueños por el ascenso. Chumilla deja de pertenecer al equipo como entrenador y tras no conseguir el objetivo marcado, se renueva una gran parte de la plantilla y las semanas pasan sin conocerse, oficialmente aunque los rumores eran muchos y muy fuertes, la llegada de Emilio Fajardo al banquillo mientras se anunciaban algunos fichajes aunque escasos. Con la llegada de Fajardo, que acababa de conseguir el ascenso directo del Marbella la ilusión volvía pero la primera vuelta no está siendo sencilla para jugadores ni para técnico, la afición quiere más victorias, mejor juego y poder confiar más en los suyos logrando una estabilidad que, por el momento, no han logrado. Llegan victorias y cuando parece que todo está bien, vuelven las derrotas con una mala imagen sobre el verde que vuelve a ver peligrar el objetivo. Vuelta a competir en la Copa del Rey con una imagen espectacular a pesar de la derrota y vuelta a la senda de la victoria para volver a las derrotas con un fútbol nada convincente. Un equipo que ha entrado en bucle y trata de aprovechar los buenos momentos para llevarse los tres puntos o, como sucedió en el último partido liguero, llevarse un punto del campo del líder que supo a poco a ojos de Fajardo.

Más allá de lo deportivo, el club ha iniciado una nueva línea de negocio pero también de impulso y ayuda a la sociedad jiennense, como ya hacen los clubes de otras ciudades, a través de su club de empresas presentado de manera reciente.

Un año apasionante que deja todas las posibilidades abiertas para lo que queda de temporada durante el 2024 y el deseo de año nuevo de ver al equipo en Segunda Federación el próximo mes de septiembre.