El plusmarquista nacional de martillo Javier Cienfuegos anuncia su retirada en Andújar, donde batió su último récord en 2019

El extremeño Javier Cienfuegos, plusmarquista nacional de martillo, anunció anoche en Andújar, en el transcurso del Mitin Jaén Paraíso Interior - Memorial Francisco Ramón Higueras, su retirada como atleta a sus 33 años.

El martillista explicó no ha superado una lesión de espalda, “por lo que es el momento de dar un paso al lado y dejarlo”, aunque no descartó si mejora de su dolencia “volver, pero a otro nivel menos exigente, aunque ahora tengo que parar sintiéndolo mucho". De esta manera, Cienfuegos renuncia a su posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París, fecha que estaba marcada en rojo en su calendario. Hubiera sido su cuarta presencia en una cita olímpica, tras su participación en Londres, Tokio, dónde fue décimo y finalista, y Río de Janeiro.

El atleta de Montijo, municipio del que es su actual alcalde por el Partido Popular, hizo pública esa decisión durante un homenaje que se le realizó en el marco de la reunión atlética de Andújar, escenario en el que el 6 septiembre de 2019 batió por última vez la plusmarca de España de martillo con un lanzamiento de 79,38 metros.

Cienfuegos, emocionado, señaló a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que “recordar el momento del récord de España batido en Andújar ha sido muy emocionante, pero la carrera llegó a su final y no podría devolver al atletismo todo lo que me ha dado”.

