David Campaña: "La plantilla del Linares Deportivo tiene hambre"

El Linares Deportivo encara un partido complicado este domingo a domicilio ante el CF Intercity (20:00 horas). El plantel azulillo, en línea ascendente tras sumar dos victorias consecutivas, buscará la tercera en su visita a Alicante para intentar finalizar la 25ª jornada del grupo 2 de la Primera Federación fuera de la zona de descenso. Ahora mismo le separan dos puntos de ese objetivo, que marca el San Fernando CDI, que recibe en casa al filial del Atlético de Madrid.

Su entrenador David Campaña ha indicado en rueda de prensa que sería "muy importante conseguir un resultado positivo porque luego tenemos dos partidos en casa que son claves. Esta plantilla tiene hambre y vamos a por la tercera victoria consecutiva".

Sobre cómo está preparando el partido, el técnico malagueño ha manifestado que están "entrenando a un nivel altísimo. Estamos en el mejor momento físico de la temporada. Hay competencia, intensidad, predisposición, ganas...y todo eso nos está haciendo hacer entrenamientos muy interesantes, que es lo que necesitamos para conseguir los 3 puntos ante el CF Intercity".

En torno al rival, ha destacado que sabe "cómo juegan, son capaces de generarte mucho peligro. Es importante salir bien de inicio. Ellos también acumulan dos triunfos seguidos y nos van a plantear un partido durísimo porque juegan en su campo".

Por último, David Campaña indicó que Gaspar Panadero todavía no está al mismo nivel físico que sus compañeros, y que no le preocupa la cifra de 34 jornadas sin disponer de un penalti a favor. "Son cosas que no dependen de nosotros. Tenemos que enfocarnos en lo que hacemos bien, en mejorar nuestras prestaciones. Y luego pedimos que no nos den, pero que tampoco nos quiten".