Derrota para el Linares Deportivo a pesar de tenerlo todo para ganar frente al Recreativo de Huelva

Partido importante para los dos equipos el que se disputaba hoy en Linarejos, el Recre por dejar atrás la derrota de su último partido mientras que el Linares por comenzar la senda de victorias tras la incorporación de David Campaña que ya dejó entrever detalles importantes en el partido de Copa del Rey frente al Elche. Ambos con las ideas claras y los objetivos también llegaban al que será el último encuentro antes del parón navideño en Linarejos.

El encuentro comenzaba igualado pero apenas seis minutos después del pitido que marcaba su inicio, las filas del Recreativo de Huelva recibían un varapalo importante con la expulsión de Sergio Díez. Una entrada a la que claramente llegaba tarde provocaba que el colegiado mostrase roja directa en una discutible decisión que si bien y claramente era amarilla, una roja de manera tan temprana podía generar dudas de la decisión. Conforme transcurrían los minutos el Linares iban mostrando un juego cada vez más parecido a lo que se vio frente al Elche y que tanto gustaba aunque las ocasiones claras no llegaban hasta la portería rival, una primera mitad en la que no había grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos pero donde Linares se sentía más cómodo y mejor posicionado pero solo con posesión no se ganan los encuentros y una falta peligrosa en el tiempo de descuento de la primera mitad hacía que Ernestas tuviese que dar la mejor versión de sí mismo, el balón que lanzaba de forma directa el Recre, golpeaba en Rentero que estaba en la barrera y desviaba el balón haciendo que el cancerbero local tuviese que emplearse a fondo.

La segunda mitad parecía seguir el camino de la primera, el Linares dominaba en los primeros compases y hacer contras se hacía muy difícil para un Recreativo de Huelva que había optado por no tener un nombre destacado en la punta ofensiva pero, aun así, lograba adelantarse en el marcador por doble partida. Un giro en el guión que ponía el partido cuesta arriba, en primer lugar por un gol de vaselina tras escaparse el balón de las manos de Ernestas y posteriormente, en menos de un minuto, llegaba el segundo tanto visitante. Estos dos inesperados goles hicieron que el conjunto azulillo se viniese abajo y lo intentase con menos ímpetu del que había tenido hasta ese momento. Tuvo una ocasión para el 1-2 a falta de dos minutos para el final del partido pero el balón no quería entrar en la portería defendida por el Recre en un partido que terminó 0-2.