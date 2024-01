El Jaén Paraíso Interior FS anuncia su segunda incorporación invernal

El Jaén Paraíso Interior FS sigue con sus refuerzos invernales y ya ha desvelado el nombre de su segunda incorporación. Se trata de João Vitor Salla, más conocido como João Salla. Se trata de un jugador brasileño procedente del Nova Prata, en Brasil, y posee nacionalidad italiana. Vestirá la camiseta amarilla, en principio, hasta el final de la presente temporada.

La nueva incorporación arrancó su carrera en Brasil de la mano del Carlos Barbosa, continuándola en Joinville e Intelli. Tras ello, dio su primer paso en Europa al incorporarse a las filas del Svarog TC Teplice de República Checa. Antes de llegar a España, João Salla completó tres campaña en el equipo italiano de Ciampino Aniene.

Dentro del terreno de juego, João ocupa la posición de cierre y destaca por su compromiso con el equipo. Además posee capacidades para adaptarse a cualquier posición y cuenta con una buena finalización en los últimos metros.

Tras conocer su incorporación al Jaén Paraíso Interior FS el jugador ha señalado que "estoy muy feliz de que todo haya ido bien (refiriéndose a todo el proceso de negociación). Es un logro enorme llegar a España por primera vez y vestir esta camiseta del Jaén, tan importante y conocida en el mundo me motiva aun más."

Dentro de la pista se define como "defensor, pero también con características que pueden ayudar en el ataque". Soy un buen pasador y me gusta mucho atacar, así que puedo utilizar la definición, que considero mi arma principal".

João destacó a la Marea Amarilla por la forma en la qu esta anima al equipo y ha señalado que "sin duda es lo que más me motiva, no me canso de ver videos de los aficionados recibiendo el autobús los días de partido, y el espectáculo que dan en el pabellón, no puedo esperar más para sentirlo".