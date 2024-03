Jaén Paraíso Interior FS y Copa de España, el binomio que inspiró a Cristóbal Triguero

La Copa de España es el torneo fetiche para el Jaén Paraíso Interior FS y para la Marea Amarilla. Los títulos de 2015,2018 y 2023 y esos desplazamientos en masa dando colorido a las ciudades que han albergado esta competición están en el imaginario de todos los aficionados al fútbol sala nacional.

Ese binomio inspiró el proyecto de Cristóbal Triguero, estudiante del Grado Superior de Moldes y Reproducciones Escultóricas en la Escuela de Arte José Nogué, socio del Jaén FS y miembro de la peña Olivo Mecánico. "Soy fiel seguidor del Jaén FS y se me ocurrió la idea de reproducir la Copa de España que es la insignia de mi equipo", explica el protagonista.

La idea surgió a principio de temporada, cuando vio en exposición unas réplicas en miniatura de la Copa de España. "Le pregunté a Nicolás Sabariego que si estaban a la venta y me dijo que no. Entonces se me ocurrió diseñar unas réplicas más asequibles para que los aficionados del Jaén FS tengan un recuerdo y desde ese momento me puse a trabajar en el proyecto", argumenta.

El proceso fue laborioso. Cristóbal Triguero contó con la colaboración de diseñadores digitales, expertos en reproducción en 3D, ebanistas, joyeros y pintores hasta llegar a la versión definitiva. Mientras le daba forma a la idea, se añadió el formato llavero. "Al principio sólo iba a ser en formato grande, pero como todo el mundo no puede permitirse pagar una réplica apostamos por hacer algo más accesible como un llavero", señala.

Gracias a la inspiración y labor de Cristóbal Triguero la Marea Amarilla puede adquirir una réplica de la Copa de España en dos formatos en la tienda del club (45 y 6 euros, respectivamente). "Me hizo mucha ilusión que la idea gustase al club y desde el principio me apoyaron". Una iniciativa a la que también se ha sumado la empresa Blanca Impresores, que se va a encargar del packaging.

La pasión de Cristóbal Triguero por el Jaén Paraíso Interior FS no se queda ahí. La pasada edición de la Copa de España con triunfo de los de Dani Rodríguez le inspiró para realizar un cuadro al club, que fue entregado en los prolegómenos de la eliminatoria de Copa del Rey en el Olivo Arena ante Xota Osasuna Magna. "Desde pequeño he dibujado y después de ganar en Granada pensé que el equipo se merecía que le dedicase esa pieza", manifiesta.

Presente en Cartagena para animar la peña 'Olivo Mecánico'

El amor de Cristóbal Triguero por el conjunto amarillo viene de lejos. Nació a partir de las visitas en pretemporada del Jaén Paraíso Interior FS a su pueblo, Bedmar, dónde solían visitar la cafetería que regenta su padre. A partir de 2014 se aficionó a seguir al equipo y es socio desde hace cuatro años. Estuvo en Ciudad Real, en la final de Granada y no faltará a la cita en Cartagena. "Allí estaré con la peña Olivo Mecánico, desde que se confirmó que sería en Cartagena tenía pensado ir".

Sobre el momento del equipo, cree que llega "preparado y en buenas condiciones para defender el título. Ahora tienen que demostrarlo en la pista". Si los amarillos vuelven a levantar la Copa de España, a buen seguro que la inspiración de Cristóbal Triguero seguirá fluyendo.