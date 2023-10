UCAM Murcia - Linares Deportivo: otro viaje a Murcia en busca de un resultado diferente

No es quizás el mejor momento deportivo para el Linares Deportivo. Los resultados no están siendo buenos, la parte baja de la clasificación se ve más cercana que la parte alta a la que se aspiraba al inicio de temporada. En los últimos cinco partidos los de Óscar Fernández solo han logrado una victoria y, de hecho, llevan sin sumar de tres desde el 8 de octubre. No es el mejor momento pero las competiciones no entienden de rachas, para bien y para mal, y lo que se ve por momentos sobre el verde da lugar a tener esperanza porque las cosas cambien.

Con estas llega el Linares Deportivo a Murcia por segunda vez en menos de una semana tras enfrentarse al Real Murcia el pasado sábado. En esta ocasión lo recibirá el UCAM Murcia, equipo de Segunda Federación pero que se encuentra en los puestos de play off de ascenso. Será a partir de las 12:00 cuando se juegue este encuentro en la Vieja Condomina y que el técnico linarense ha definido como "ilusionante" y al que se llega con el objetivo de "encontrarnos en el bombo el viernes".

El partido

El Linares Deportivo viene de no lograr los objetivos, se ven indicios de buen juego pero los goles y las victorias se hacen esperar. De esto es consciente Óscar Fernández quien ha señalado que "nos falta ese último tercio", una idea que lleva transmitiendo partido tras partido durante las últimas semanas. Sobre el UCAM Murcia se espera, en palabras del técnico linarense, un equipo "organizado, ordenado y que tiene futbolistas determinantes de su categoría", de hecho a punto estuvo la pasada temporada de ascender a Primera Federación y en el camino está poder jugar play off también esta temporada.

Enfrente estará un ex linarense como Sergio Chinchilla, quien militase en el Linares Deportivo en Tercera División quien ha señalado que "a todo jugador le gusta la Copa del Rey y más cuando te pueden tocar equipos de superior categoría".

Bajas y altas

Sabido es por los aficionados del Linares Deportivo que parece que las lesiones se ceban últimamente con el equipo y es que son varias las bajas en la plantilla linarense. Esta misma mañana un comunicado oficial ha informado de las bajas de Javi Duarte y Antonio Marín por un desgarro parcial del tendón proximal del sóleo en el caso de Duarte y de una inflamación de la almohadilla plantar en el caso de Marín.

A este respecto también ha indicado Óscar Fernández que a quien si recupera es a Manu Molina y Mawi que están recuperados. En esta mala racha física está teniendo que ver mucho también el campo de entrenamiento que "está muy duro" además del "cambio de superficie y cambio de bota" lo que está obligando a minimizar los riesgos". A pesar de todo Fernández saca la connotación positiva a esta situación y es que "hay gente que va a entrar" refiriéndose a aquellos jugadores que han dispuesto de menos minutos hasta ahora.

Los árbitros

Para este partido los árbitros designados han sido David Cambronero que estará asistido por David Cantón y Pedro Javier López pertenecientes al colegio castellano manchego. Cambronero arbitra de manera habitual en el mismo grupo que juega el Linares Deportivo y, de hecho, en esta temporada ya ha pitado un partido al Linares, el disputado en linarejos contra el Real Madrid Castilla donde ganó el Linares y mostró siete tarjetas amarillas, cuatro a los locales y tres al conjunto visitante.

En temporadas anteriores también fue el responsable de arbitrar otros encuentros al Linares como el Ceuta - Linares de la 22/23, el Algeciras - Linares de la 21/22 en la que también pitó el Linares - UCAM y el Linares - Sevilla Atlético de la 20/21.