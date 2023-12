Linares Deportivo - Recreativo de Huelva: Los de David Campaña en el camino de la victoria

Apenas dos días han pasado desde que el pasado jueves el Linares Deportivo disputase la Copa del Rey frente al Elche en un encuentro que, si bien el resultado muestra algo diferente por ser menos justo de lo que se vio sobre el verde. Un partido en el que las sensaciones fueron mucho mejores a las de anteriores partidos y con las que, de seguir jugando así, el Linares Deportivo podría salir de descenso y en el mejor de los casos optar incluso a play off de ascenso.

Con esas circunstancias llega ahora un nuevo partido de liga en el que se espera ver un Linares Deportivo como mínimo igual al que se vio el pasado jueves, las expectativas son altas pero la ilusión de la afición porque vuelvan a la senda de la victoria lo es más aun. Para lograrlo estará enfrente un Recreativo de Huelva que también quiere optar a play off de ascenso pero que, por el contrario, se encuentra algo más arriba de la mitad de la tabla en el noveno puesto de la clasificación. Un Recre que además llega recuperando efectivos importantes con los que no pudo contar en anteriores encuentros y con un partido menos a sus espaldas.

Linarejos será el escenario de una batalla que comenzará a las 16:00 y donde las miradas están puestas en un Linares Deportivo que se espera que comience a dar muestras de lo que será el nuevo juego de David Campaña en competición regular y tras una semana y dos días formando parte del club azulillo. El tiempo y tres partidos en este periodo son quizás el mayor handicap para un Linares que entre encuentro y encuentro poco más ha podido hacer que sesiones de recuperación y ligeros cambios en el desarrollo de su juego.

El presente de los dos equipos

En cuanto a sensaciones, a pesar de no haber logrado aun la victoria desde hace dos meses y dado el cambio de entrenador, Linares Deportivo llega en una buena senda, en este caso de imagen y esperando que los resultados comiencen a llegar, mientras que el Recreativo de Huelva, a pesar de su posición en la clasificación, lo hace con una derrota a sus espaldas en el Nuevo Colombino, actuando como local y frente al Real Murcia. Además, como visitante, no conoce la victoria desde el pasado 11 de noviembre y es que en lo que llevamos de temporada los números como visitante no son muy favorables para los del conjunto decano ya que tan solo han logrado dos victorias como visitantes en las 15 jornadas ya disputadas.