Primera semana de entrenamientos y sin partidos para el recién incorporado al Linares David Campaña

Semana de calma para David Campaña que ha podido llevar a cabo la primera semana completa de entrenamientos desde su llegada al Linares Deportivo. El pasado jueves 30 de noviembre se presentaba como nuevo entrenador y, desde entonces, han encadenado en apenas una semana hasta tres partidos, dos de liga y uno de Copa del Rey por lo que los entrenamientos se limitaban a la recuperación física de los jugadores sin poder implementar muchos cambios en su forma de plantarse en el campo.

Por estas razones y ante la proximidad de un partido importante este próximo domingo, el técnico ha valorado la semana como "espléndida" en cuanto a los entrenamientos que ha permitido implementar "algunos conceptos". Sobre la actitud de los jugadores ha señalado que han tenido una buena actitud en una semana que ha definido como "interesante" de cara a la interiorización de los conceptos que quiere implementar David Campaña.

No solo el resultado, también el juego en el último partido liguero, no fue del gusto de muchos aficionados y si objeto de crítica, una nueva derrota que no pone fin a la situación crítica de resultados que vive el club azulillo. En este sentido ha recordado Campaña que "la situación que tenemos no es fácil pero si tenemos mucho margen para salir de esto" recordando que aun restan muchos partidos por delante para el final de la temporada aunque cada vez con menos tiempo para reponerse al mal inicio de temporada. Sobre ese último encuentro ha dicho el entrenado que tras él "estábamos desolados" y es que a ojos del técnico el Recreativo de Huelva generó menos ocasiones pero tuvo más acierto por lo que "esa manera de perder duele mucho" aunque con la mirada puesta "en las soluciones".

Sobre el próximo encuentro contra el Melilla lo ha calificado como "muy importante" debido a que ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla, peor situación es la que vive el Melilla como colista pero también mala para un Linares que no logra deshacerse de los puestos de descenso. En este caso Linares quiere volver de la ciudad autónoma con sus tres primeros puntos desde el pasado 8 de octubre. Algo que además daría una forma distinta de mirar y de plantearse el retorno a la competición tras el parón navideño.

El mercado invernal

Son muchas las dudas que han generado algunos jugadores que concluyen los encuentros en los que el equipo va perdiendo andando sobre el verde, es por ello que la mirada está puesta en el mercado invernal y en los movimientos de otros equipos que han comenzado a prescindir de jugadores antes de su apertura. Sobre esto ha señalado el técnico que "estoy con la visión en el partido de Melilla", dejando así en manos de la dirección deportiva los movimientos que puedan hacerse para reforzar al equipo.