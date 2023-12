600 atletas participarán mañana en el Cross Popular Ciudad de Jaén

En la jornada de mañana va a tener lugar el XXVI Cross Popular Ciudad de Jaén cuya presentación acogía el Ayuntamiento de Jaén este viernes tras el cierre de sus inscripciones. El evento tendrá lugar en el circuito habilitado junto al campo de fútbol Sebastián Barajas y que contará con la participación de 600 atletas. Además es la penúltima prueba puntuable del Circuito Andaluz de Campo a Través.

El concejal de deportes del ayuntamiento de Jaén, José María Álvarez ha invitado a los jiennenses a disfrutar de un evento "porque estamos convencidos como en las últimas carreras, de que va a hacer muy buen tiempo para que se pueda disfrutar del deporte de Jaén, que goza de muy buena salud, sobre todo, en este caso, el atletismo y que puedan participar como aficionados para ver una serie de pruebas que, seguro, nos van a dejar muy buen sabor de boca".

La competición está organizada por el Patronato Municipal de Deportes con la colaboración de Diputación Provincial y en ella se disputará las categorías tanto masculinas como femeninas, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veteranos, veteranos cross largo y corredores con algún tipo de discapacidad, además de la absoluta masculina cross corto. La distancia varía en función de la categoría y van desde los 500 metros hasta los 9.700 de los participantes de las cateogrías veteranos cross largo y absoluta. Habrá tres circuitos, el pequeño será de 500 metros, el mediano de 950 y el grande de 2.100 metros.

Finalmente serán 600 los atletas inscritos para esta prueba que cerraba su plazo en la jornada de ayer, viernes, y cuya inscripción era gratuita. Un evento que congregará a numerosas personas entre deportistas y familiares haciendo del domingo una jornada festiva entorno al deporte de la provincia de Jaén.

Jaén provincia para atletas

Este evento llega, junto a otros ya celebrados en las últimas semanas como la famosa carrera de los puentes, en fechas clave para el atletismo en la provincia de Jaén y es que en lo que resta de diciembre y durante el mes de enero son varias las pruebas populares con eventos como La Subida al Castillo de Santa Catalina, la San Silvestre de Bailén o La Legua Urbana 'La Bellota' de Baños de la Encina, eventos que tendrán su punto álgido con la celebración de la Carrera de San Antón.