Un punto que sabe a poco para el Jaén Rugby Femenino

Positividad es lo que se han llevado, ante todo, las jugadoras del Jaén Rugby este fin de semana tras su último encuentro. Apenas fue un punto para la clasificación el obtenido pero un punto con jugadoras de 16 años que destacan en senior junto a otras que no superan los 20 años.

Una cantera que ilusiona mucho pero que tiene que seguir curtiéndose en la competición para mejorar sus resultados. Eduardo Liébanas, el técnico de Jaén Rugby Femenino, apostó en la primera cita de la segunda vuelta por una delantera con veteranía y una tres cuartos muy joven a la que le costaba rematar las jugadoras de ataque. En la bisagra una debutante, Ana Camero, que ganó el premio a la mejor jugadora del partido, y Carmen Martínez como apertura. Con todo el primer equipo jiennense se puso por delante con dos ensayos en los primeros compases del primer tiempo. El primero lo anotaría Irene Honrubia culminando una jugada típica de delantera: saque lateral ganado por Ana Daza, culminando una jugada típica de delantera: saque de lateral ganado por Ana Daza, maul que avanza en veintidós y del que se descuelga Honrubia para posar el balón. El segundo, muy parecido pero precedido de una cabalgada de Lucía Aguayo frenada sobre la línea de marca. Saque de touch palmeado y después de varias fases y buenas circulaciones, Ainara García, muy atenta, sumó otros cinco puntos para su equipo.

El rival también juega y en dos zarpazos, uno antes del descanso y otro tras la reanudación, logró empatar a diez el partido. Ya para entonces, las sevillanas tenían sobre el césped una jugadora menos al no tener recambios en el banquillo para una lesionada. Los equipos, viendo las circunstancias, pactaron no disputar las melés, fase en la que Jaén Rugby Femenino se había mostrado superior durante todo el partido. El resultado pudo ser otro si el árbitro hubiera concedido a las jiennenses un ensayo al límite de Aurora Ruiz que la juez de línea dio por válido. Demasiado al límite para un solo colegiado. No hubo protestas, como no las hubo en la acción anterior de Aguayo.