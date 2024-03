Repercusión mundial del Premio Jaén de Piano

Un total de 98 pianistas de 23 países de cuatro continentes se han inscrito en el 65º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén que organiza la Diputación y que se desarrollará entre los próximos 4 y 13 de abril.

"Es uno de los buques insignias de la actividad cultural jiennense y una de las citas con mayor proyección internacional de la programación de esta provincia", ha destacado este martes la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Así lo ha indicado en la presentación de esta edición en un acto en el que ha intervenido el secretario del jurado, Ernesto Rocío, y al que también han asistido el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; la concejala de Cultura y Turismo de la capital, María Espejo; la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, y el director del Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la UNED en Jaén, Manuel Valdivia.

Corea del Sur es el país del que proceden el mayor número de pianistas inscritos, con 23, seguido por China, con 19, España, con once y Rusia con diez. Colomo ha puesto de relieve la amplia variedad de países de los que se han recibido solicitudes, con inscritos procedentes también de Australia, Indonesia o Estados Unidos.

En esta misma línea, Ernesto Rocío ha señalado que este premio pianístico "es uno de los certámenes más conocidos y valorados del panorama musical mundial y atrae a pianistas de múltiples nacionalidades, además de que registra un elevado número de inscritos", lo que muestra que "sigue teniendo una gran aceptación".

Arrancará el 4 de abril con el tradicional sorteo del orden de intervención, en el que se conocerá el número de pianistas definitivos de esta edición. Será antes del concierto inaugural, que correrá a cargo de las prestigiosas hermanas Labèque, Katia y Marielle.

El Nuevo Teatro Infanta Leonor, que será escenario de estas actividades, acogerá también las distintas fases de este certamen. Se iniciarán del 5 al 7 de abril con la primera prueba eliminatoria, mientras que la segunda se llevará a cabo los días 8 y 9. En ella se interpretará la obra de encargo de esta edición, titulada 'Crepúsculo en los jardines de Jabalcuz. La leyenda del viejo árbol de Jabalcuz', compuesta por Iluminada Pérez Frutos.

La semifinal, en la que los concursantes estarán acompañados por el prestigioso Cuarteto Bretón, está prevista los días 10 y 11 de abril y la final se celebrará el sábado 13 con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez.

Todas las pruebas tendrán acceso libre hasta completar aforo, excepto el concierto inaugural y la final, para las que habrá que adquirir entrada, a un precio de diez euros, a través de la plataforma www.eventick.es.

Galardones

Esta 65ª edición repartirá de nuevo un total de 60.000 euros entre sus principales galardones. De esta cantidad, 20.000 euros serán para el ganador del primer premio, que está patrocinado por la Diputación y supone medalla de oro, diploma y la grabación de un disco con el prestigioso sello Naxos.

También incluye una gira formada por cinco conciertos: uno en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén; otro en el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda; un tercero con la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga; el cuarto en la sala de conciertos Thürmersaal, en Alemania, patrocinado por la firma fabricante de pianos Ferd. Thürmer; y un quinto concierto que aún está por determinar.

El segundo premio de esta edición, con una dotación de 12.000 euros y diploma, lo patrocinará de nuevo el Centro Asociado Andrés de Vandelvira" de la UNED en Jaén; mientras que el tercero, dotado con 8.000 euros y diploma, volverá a ser sufragado por la Fundación Unicaja Jaén.

A estos tres galardones principales se sumarán de nuevo los premios especiales, como el Premio Música de Cámara, a cuyo ganador le corresponderán 8.000 euros y diploma y está patrocinado por la Universidad Internacional de La Rioja.

El Premio Rosa Sabater, patrocinado por el Ayuntamiento de Jaén, está destinado al mejor intérprete de música española y dotado con 6.000 euros, diploma y un concierto patrocinado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

El Premio Música Contemporánea, que patrocina el Ministerio de Cultura, e otorga al pianista que mejor interprete la obra de encargo y se compone de 6.000 euros, así como el registro discográfico de la obra interpretada en la grabación para el sello Naxos.

Por último, se otorgará el Trofeo del Público -una escultura de bronce realizada por el artista Juan de Dios Sánchez García-, al pianista que consiga más votos de los espectadores presentes en la final del 13 de abril.

Jurado

Albert Attenelle volverá a ser el presidente del jurado de este concurso, que volverá a contar con la presencia de Pilar Bilbao, catedrática en los Conservatorios Superiores de Sevilla y Madrid; Ralf Nattkemper, jefe del Departamento de Piano de la Universidad de Hamburgo; Graham Scott, director de la Escuela de Piano de la Royal Northern College of Music de Manchester; y Yukine Uehara, presidenta de The Japanese Society for Spaniche Piano Music y catedrática de la Universidad Nacional de Ryukyus en Japón.

A ellos se sumarán por primera vez como miembros del jurado Mariana Gurkova, que fue segundo premio del Concurso Internacional de Piano Premio Jaén y es catedrática del Conservatorio Superior de Música de Madrid; Marianna Prjesvalskaya, ganadora de este certamen en 2011; y Stephan Möller, profesor de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena.

De forma previa al certamen, se llevarán a cabo en el Palacio Provincial de la Diputación de Jaén conciertos de piano en la calle los días 2 y 3 de abril. Además, en la lonja del Palacio Provincial se ha instalado un banco-piano con información de la programación de este concurso.