El Extra de Navidad de la ONCE deja en Linares 4 millones de euros: "Al 95 % sabía que lo iba a dar"

La suerte que no sonrió a Linares con el Gordo de Navidad sonríe ahora con el Extra de Navidad de la ONCE. Juan Lorenzo Rojas repartió cuatro millones de euros. En junio cumplirá 18 años como vendedor de la ONCE en la plaza Aníbal, en el centro de Linares.

A Juan este premio no le ha pillado por sorpresa porque, ha señalado, tenía la intuición de que iba a dar el primer permio. "No sé por qué, pero tenía ese presentimiento, al 95% sabía que lo iba a dar, y se ha cumplido. Estoy muy feliz, muy, muy contento por mis clientes", ha subrayó.

El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido más de 14,5 millones de euros en sus premios mayores en localidades de Álora y Málaga capital, Huelva, Linares, y Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en el sorteo celebrado este lunes, el primero que celebra la ONCE en este nuevo 2024.

Otros puntos de Andalucía

El primer premio del Extra de Navidad de la ONCE ha caído entre cuatro provincias andaluzas con 36 cupones premiados con 400.000 euros cada uno. En la localidad malagueña de Álora, Francisco Miguel Millán vendió diez cupones agraciados con 400.000 euros cada uno, repartiendo así cuatro millones de euros, sobre todo en la zona del parque La Cancula de Alora, aunque vende de forma ambulante por toda la localidad. En agosto cumplirá tres años como vendedor de la ONCE.

En la capital malagueña, Mónica Bravo vendió otros cinco cupones del primer premio repartiendo así dos millones de euros en Huelin. Mónica es vendedora desde hace dos años.

En Huelva, Diego Martín Camacho vendió otros diez cupones premiados con 400.000 euros y repartió cuatro millones de euros entre trabajadores de los polígonos industriales de Huelva, desde Polirosa hasta Tartessos. También en Sevilla, Andonis Villasmil dio otro premio de 400.000 euros en la avenida Doctor Fedriani, en el barrio de la Macarena de la capital andaluza.

Por otro lado, el segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ha llevado toda su fortuna a la Comunidad Valenciana, mientras que el tercero ha llevado 100.000 euros, con cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno, a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y otros dos cupones más premiados con esa cantidad en Arcos de la Frontera.

Por otro lado, han señalado desde ONCE en un comunicado, ha sido un fin de año de fortuna con los sorteos de fin de semana de la ONCE en Andalucía.