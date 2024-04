Férriz (PSOE) tacha de "escalofriantes" las listas de espera hospitalarias en la provincia

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha tachado de "escalofriantes" las listas de espera hospitalarias en la provincia de Jaén. En 2019 había 65.562 jiennenses en lista de espera, cifra que ha alcanzado los 104.968 jiennenses en diciembre 2023. La parlamentaria socialista ha indicado en rueda de prensa que se ha pasado de 10.181 personas esperando una operación en 2019 a 16.666. De ellas, 7.392 personas están "fuera de plazo". En los últimos seis meses, esa cifra, según Férriz, se ha incrementado en 1.150 personas.

En lo que respecta al especialista, hay 88.302 jiennenses esperando su consulta frente a los 55.381 que había en 2019. "Los jiennenses son los que soportan la mayor espera de toda Andalucía. La media andaluza está en 143 días para ser atendido; en Jaén, tardan 239 días", ha señalado la dirigente socialista. Además, el Hospital de Jaén "se lleva la palma de los malos resultados", al presentar "listas de espera de dos años, donde apenas hay neurólogos, traumatólogos y anestesistas, donde se han estado haciendo contratos de un solo mes y donde llegaron a recortarse las biopsias".

Para Férriz, "lo más indecente es que, con más dinero que nunca, la Junta haya recortado de 13 quirófanos semanales a sólo cuatro o cinco", al tempo que ha puesto el acento en los "retrasos" en las operaciones oncológicas, donde "el tiempo es muy importante para ganarle la batalla al cáncer".

La parlamentaria socialista ha dicho que estos datos revelan que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ha propuesto hundir a Jaén" y que esto se aprecia, "no sólo en la falta de inversiones o en otros agravios, sino también en la sanidad pública", donde "lleva cinco años destrozando hospitales, centros de salud y consultorios, eliminando especialidades en los hospitales comarcales y no mueve un dedo para evitar la fuga de profesionales".

"Cerró el Hospital del Neveral, todavía tiene a centros de salud dando citas para dentro de 14 días, muchas zonas están sin pediatra y los Hospitales comarcales siguen perdiendo especialidades", ha detallado Férriz. La parlamentaria socialista también ha advertido de que las listas de espera "son aún mayores de lo que ha dicho la Junta de Andalucía", ya que "han introducido trampas para que no se sepa la cifra real".

Ha puesto como ejemplo que antes la lista de espera se empezaba a contabilizar desde que el paciente era derivado por su médico de cabecera "y ahora no se cuenta hasta que no llega la carta de la cita con el especialista", lo que puede tardar otros cuatro o cinco meses dependiendo de la especialidad. Además, la Junta "se ha cargado" de las listas de espera las pruebas diagnósticas, por lo que tampoco contabilizan a los pacientes que están esperando una citología, una mamografía, una resonancia o un TAC.

Así las cosas, ha afirmado que éstas son "las listas de espera de la vergüenza", que constituyen "la mayor burla de Juanma Moreno hacia los andaluces", de quienes "no ha parado de pitorrearse y de reírse en su cara". "Nos decía que había que derivar dinero a la privada, pero el dinero ha llegado y las listas de espera han aumentado", ha apuntado la dirigente del PSOE. Férriz ha subrayado que esos más de 1.000 millones de euros que han ido a la privada "son los que deberían haber ido a reforzar la sanidad pública, a incentivar a los profesionales, a abrir quirófanos y a recuperar especialidades".

Así las cosas, ha manifestado que es "indignante" que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, diga que "faltan profesionales", cuando "están abriendo hospitales privados y no tienen problema". Además, ha añadido que hay "más plazas MIR que nunca en la historia", pero "no se cubren y donde más vacantes hay es en la provincia de Jaén, donde la Junta no incentiva a los profesionales para que se queden en ámbitos de difícil cobertura".

Igualmente, ha dicho que "es una indecencia tener a un viceconsejero que riega con 44 millones de euros a una empresa privada y que después, sin ningún pudor ni sonrojo, esta misma empresa lo contrata". "Los cargos de la Junta, después de haber enriquecido a esas empresas privadas, se van allí a pegar el pelotazo", ha concluido Férriz.