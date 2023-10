Jaén sale a la calle para reivindicar la sanidad pública

Alrededor de 800 personas han salido en Jaén esta mañana del día 28 de octubre para reivindicar la sanidad pública. La manifestación recorrió las calles de la capital hasta llegar a la Plaza de Santa María. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas convocó manifestaciones en todas las provincias andaluzas bajo el lema 'Nos roban la sanidad, nos quitan la vida'.

Los convocantes consideran que el gobierno andaluz del Partido Popular "está desmantelando la atención primaria a golpe de ocurrencias" como la más reciente, que pretende sustituir las consultas de medicina de familia por un modelo en el que "personas desconocidas y externas a los centros de salud realicen consultas médicas telefónicas o por videollamada". Esta propuesta de la Junta de Andalucía "muestra un profundo desconocimiento de lo que en realidad es la atención primaria y va en contra de toda la evidencia científica".

Atención presencial

Además, destacan que la atención primaria "exige una atención presencial y una comprensión de la situación global e individual de la salud de cada paciente a lo largo del tiempo", que solo puede lograrse "reforzando los centros de salud con reconocimiento, medios y personal". A juicio de la Marea Blanca, las consecuencias de este "desmantelamiento" de la atención primaria "comprometen la esperanza de vida en Andalucía y aumenta la mortalidad evitable".

Añaden que esta situación "es particularmente crítica" en las áreas rurales, afectando a la salud primaria y a los hospitales comarcales, lo que ha dejado a la población alejada de las capitales "en una situación de máxima precariedad".

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía que "deje de vender y de robarnos la sanidad pública". Férriz, que ha participado desde Jaén en las manifestaciones convocadas por la coordinadora andaluza de Mareas Blancas, ha denunciado que a día de hoy la tarjeta de crédito "es la única tarjeta que te garantiza tener un diagnóstico, un tratamiento o poder operarte".

"Hoy volvemos a salir a la calle, a defender nuestra sanidad pública, a decirle al gobierno de la Junta de Andalucía que no puede mentir diciendo que no hay médicos, cuando vemos todos los días que abren clínicas y hospitales privados que no tienen ningún problema para encontrar profesionales", ha asegurado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces.