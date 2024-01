La Junta destina 668.000 euros a programas de conciliación de 16 ayuntamientos de Jaén

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha entregado a representantes de ayuntamientos de la provincia de Jaén las resoluciones de las subvenciones correspondientes al Plan Corresponsables. En la provincia se han adherido 16 ayuntamientos. En concreto, se han sumado al Plan Corresponsables el Ayuntamiento de Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Úbeda, Linares, Martos, Aldeaquemada, Beas de Segura, Campillo de Arenas, Frailes, La Guardia de Jaén, Orcera, Rus, Segura de la Sierra, Torredonjimeno y Villacarrillo, que contarán con 668.000 euros. Al acto, celebrado en la Delegación del Gobierno, ha asistido el delegado del Gobierno en Jaén, Jesús Estrella, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén, Ángela Hidalgo, entre otros representantes provinciales y municipales como el alcalde de Jaén, Agustín González.

La consejera de Inclusión Social ha procedido a la entrega de resoluciones y ha expresado su satisfacción por la implicación y sensibilidad de los ayuntamientos, ya que “al ser la administración más cercana” permite llevar “la corresponsabilidad y la igualdad a pie de calle, a los municipios”. Además, de esta manera los menores disfrutan de las actividades en su propia localidad o barrio, en su entorno más cercano y conocido, lo que favorece los lazos y contribuye a su bienestar. Además, López ha señado que, con la entrega de estas subvenciones, se pone de manifiesto “el compromiso de la Junta con la corresponsabilidad”, ya que este programa incide en algo muy necesario, “la igualdad entre hombres y mujeres”. Según ha proseguido la consejera, la sensibilización y la concienciación son “esenciales” y espera que las generaciones futuras “interioricen el valor de la igualdad”. “Las mujeres nacemos igual de libres que los hombres y no tenemos que cargar con sus responsabilidades. El cuidado de la familia y las tareas de la casa es cosa de dos”, ha defendido. En concreto, en la provincia de Jaén se ha dado la circunstancia que la Diputación no ha concurrido y se ha permitido a los municipios de menos de 20.000 habitantes presentarse con sus proyectos a esta convocatoria. López ha agradecido el interés y todo el desempeño puesto en marcha por parte de los ayuntamientos y ha lamentado que la Diputación jiennense sea la única de Andalucía que no ha concurrido, por lo que espera que lo haga en futuras ediciones porque “es la administración que trabaja por los municipios menores de 20.000 habitantes”.

El Plan Corresponsables 2023, dotado con 31,6 millones de euros procedentes de una transferencia estatal, pretende, a través de la articulación de una serie de mecanismos, promover y facilitar la conciliación de las familias con niños y jóvenes de hasta 16 años, además de otros ejes de actuación relacionados con la creación de empleo, la dignificación y el reconocimiento de la experiencia profesional de los cuidados y, todo ello, impulsando la sensibilización en materia de corresponsabilidad. Así, tras remarcar que la igualdad requiere la implicación de “toda la sociedad, hombres y mujeres”, la consejera ha recordado que el Plan Corresponsables cuenta con más de 31 millones de euros, de los que 20,7 de ellos están dirigidos a las entidades locales. En toda Andalucía se han sumado más de 80 ayuntamientos y diputaciones. Con estas ayudas se van a poner en marcha iniciativas como bolsas de cuidado profesional para el cuidado de hijas e hijos, a través de ludotecas y espacios municipales, talleres de corresponsabilidad y formación en cuidados para hombre o refuerzos educativos. Así, el Ayuntamiento de Jaén ejecutará estas ludotecas y espacios para la infancia a través del proyecto ‘Jaén Corresponsable y Conciliadora’ en las cinco zonas básicas de servicios sociales de la ciudad. En esta misma línea irán otros ayuntamientos, como Linares, Andújar, Martos o Úbeda.

Por su parte, el ayuntamiento de Alcalá la Real también incorpora este servicio de ludotecas y un servicio de bonos para el cuidado esporádico de menores para familias que lo necesiten de manera ocasional. Además, también llevará a cabo en certamen de cuentos por la igualdad enfocado hacia la corresponsabilidad. Además, a través del Instituto Andaluz de la Juventud se han puesto en marcha medidas de conciliación destinadas a adolescentes de hasta 16 años que se basan principalmente en la organización de encuentros y la realización de talleres en todas las provincias andaluzas en horario extraescolar, tanto en verano como en invierno. También, mediante la propia consejería, se organizan las Escuelas de Verano y este plan contempla, además, subvenciones a empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, incluidas las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales. En definitiva, se trata de medidas destinadas a las familias "para avanzar en conciliación, paso esencial para conseguir la igualdad real"