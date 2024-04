El PSOE tacha de "chapucero" el arreglo de filtraciones de agua en el parking San Francisco de Jaén

El aparcamiento San Francisco de Jaén, en pleno centro, sufría filtraciones de agua que provocaban, según expone el Partido Socialista charcos de agua estancada. Hoy, el concejal de Conservación e Infraestructuras Municipales y EPASSA del Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa, informa que ya se ha arreglado este problema que durante la última semana ha afectado al parking público del mercado.

El Consistorio expone que han trabajado junto con la empresa concesionaria del servicio de aguas en la capital, Aqualia, y la empresa pública de aparcamientos, EPASSA, para resolver este problema, ocasionado por la rotura de una tubería del callejón de las Flores. "Una vez localizado el origen de la avería tras una ardua labor de rastreo (ha sido preciso realizar catas en la plaza de San Francisco y en la calle Álamos) se ha procedido a arreglar la infraestructura dañada para reconducir el agua", apuntan

Denuncian una parte del parking inundada

No obstante, el PSOE califica el arreglo de "chapucero" y aseguran que continúan las filtraciones de agua por las paredes de las rampas de subida del parking. La concejal socialista, Isabel Cano-Caballero denunció que durante días el aparcamiento presentaba una de sus alas inundada de agua estancada con mal olor debido a una filtración de los bajantes.

“El alcalde, más preocupado porque el PSOE le saque los colores que por prestar un servicio público en condiciones, anunció que se había arreglado este problema. Apenas un día después hemos comprobado, como cualquier usuario de este aparcamiento, que el agua sigue manando por las paredes hacia el suelo, afectando a la rampa de salida", apunta.

Así, Cano-Caballero critica la imagen de estos aparcamientos durante la Semana Santa y tacha de "bochornosa". "El PP y JM+ no están en lo que tienen que estar, que es en gestionar esta ciudad por el interés general, no con chapuzas perpetradas porque la oposición los pone en evidencia”, sostiene. La socialista urge al PP y a JM+ a que arreglen los problemas de este aparcamiento de forma definitiva "porque no merece la imagen que brinda a los usuarios y visitantes de Jaén”.