Sindicatos exigen que se reduzca el número de jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Jaén

El sindicato UGT Jaén ha exigido la reducción de las jornadas para acceder al subsidio y renta agraria, lo que supone volver a pasar de las 35 jornadas que se necesitan actualmente a las diez jornadas que estaban vigentes. Así lo ha pedido el sindicato después de constatar las primeras denegaciones de estas prestaciones en la provincia de Jaén, lo que "agudiza la situación de vulnerabilidad de los trabajadores del campo".

Señalan que "desde la no convalidación del Real Decreto 7/2023, por los votos en contra de PP, Vox y Podemos", las condiciones para solicitar el subsidio y renta agraria volvieron a ser de 35 jornadas, "imponiendo una carga insostenible sobre los trabajadores del sector". Para UGT FICA Jaén, esta medida supone "un duro golpe" para los trabajadores del campo, que enfrentan "condiciones laborales difíciles y una constante precarización de sus empleos".

Añaden que la vuelta a las 35 jornadas para acceder al subsidio y renta agraria "no solo es injusta e imposible de conseguir debido a la corta duración de la campaña", sino que también es "inasumible para muchas familias que dependen de esta ayuda para subsistir durante todo el año, en zonas rurales donde no hay otro tipo de actividad que no sea la agraria".

Además, el sindicato dice haber recibido "con preocupación" las primeras denegaciones de la prestación, lo que evidencia "una falta de sensibilidad por parte de las autoridades hacia la situación de los trabajadores del campo". UGT FICA Jaén hace un llamamiento urgente para que "reconsideren estas medidas y atiendan las demandas de los trabajadores del sector agrario", además de una revisión de oficio para que "todas las denegaciones que se han producido desde el mes de enero sean aprobadas".