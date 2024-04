El PSOE exigirá en el Parlamento de Andalucía que se arregle la carretera del acceso sur a Jaén capital

El grupo parlamentario socialista exigirá en el Parlamento andaluz que la Junta de Andalucía ejecute el arreglo integral de la carretera de acceso a la capital jiennense desde la carretera de Córdoba y en la Ronda Sur. La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha explicado los trabajos para construir un carril bici en la zona "no contemplan la mejora en la calzada, que está en un lamentable estado".

Gámez ha añadido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no tiene ningún proyecto para Jaén, al igual que el que dice ser alcalde de esta ciudad", porque "para ser alcalde no hace falta quererlo, sino tener un proyecto de ciudad, y el actual alcalde de Jaén demuestra que no lo tiene cuando no exige a la Junta de Andalucía un arreglo integral de este acceso".

Por su parte, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén Javier Padorno ha mostrado su "sorpresa" al conocer que la intervención del PP en la Junta para construir los carriles bici en la Ronda Sur y en Carretera de Córdoba "no llevan parejo el arreglo de las calzadas de ambas vías, que sufren un importante deterioro y registran además un notable flujo de tráfico".

Asimismo, ha lamentado que desde el Ayuntamiento, el PP y Jaén Merece Más, se conformen "con una chapuza". Padorno ha apuntado que estas obras del PP "se quedan cortas" y en el caso de la carretera de Córdoba advierte de que el estado de la vía causa problemas a los conductores. "La calzada y los pozos de registro tienen hundimientos. Los conductores tienen que elegir si sufren unos u otros porque el ancho de la calzada y la gran cantidad de vehículos les impiden maniobrar", ha dicho el edil socialista.

Junto a ello, ha señalado que a lo largo del trazado de la carretera de acceso a la capital desde Torredelcampo y Martos hay baches, grietas y hundimientos que provocan bolsas de agua cuando llueve. "Exigimos al PP en la Junta y que hagan una inversión en condiciones y que no dejen esto a medias", ha dicho Padorno.