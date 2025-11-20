Confirman que el buzo fallecido en Jaén murió por causas naturales: "A los mineros se les jubila con 55 años y nosotros tenemos el mismo riesgo"

La muerte del buzo que trabajaba el pasado 30 de octubre en la presa del embalse del Rumblar, en Baños de la Encina, se debió a una obstrucción de las vías aéreas por vómito, un desenlace de causa natural que no pudo revertirse pese a la intervención inmediata de sus compañeros. El operario, de 63 años, realizaba trabajos para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dentro de la obra de emergencia destinada a adecuar los desagües de fondo de la presa a la normativa vigente.

Según ha explicado a Jaén Hoy la empresa Intalsub, responsable del operativo de buceo, el trabajador fue localizado “indispuesto” durante la inmersión, lo que activó de inmediato el protocolo interno de rescate. “Se le sacó del agua cumpliendo todas las pautas, mantenido con vida y controlando circulación y ventilación”, relatan. Sin embargo, al emerger comprobaron que el buzo “se estaba ahogando con su propio vómito”, que no pudieron extraer por completo de las vías aéreas. Además, recuerdan que el suceso se produjo poco después de la hora de comer, por lo que el buzo "acababa de almorzar".

La empresa afirma que sacaron al hombre del agua y solicitaron un helicóptero al 112, una petición que no pudo ser atendida por distintas circunstancias. Los compañeros consiguieron mantenerlo con vida hasta que la ambulancia acudió al lugar, momento en el que el personal intentó revertir la situación, pero el trabajador ya había entrado en un proceso irreversible. "Se quedaron muy sorprendidos con todo el equipo y lo que habíamos hecho por salvarle la vida, pero cuando llegaron el óxigeno le bajaba un 3% por minuto, estaba en muerte cerebral", lamentan.

Intalsub describe el suceso como “la primera vez que se nos muere alguien en las manos” y aprovechan para recordar la dureza del oficio a edades avanzadas. Aunque el buzo había superado el reconocimiento médico en septiembre, la empresa señala que “con 62 o 63 años, el frío y el esfuerzo se notan más” y critica que este tipo de profesionales deban alargar su vida laboral hasta los 67 años. "A los mineros se les jubila con 55 años y nosotros tenemos el mismo riesgo que ellos", reprocha. Por otro lado, también apunta que, pese a tener la formación para usar aspiradores con fines médicos, no están autorizados a usarlos en España: "La verdad es que, a título personal, me da rabia porque en Inglaterra y Alemania sí que podríamos utilizarlos".