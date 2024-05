Las cooperativas agroalimentarias de Jaén facturaron un 22 por ciento menos en 2023 por la sequía

Las cooperativas agroalimentarias de la provincia de Jaén facturaron el año pasado 950 millones de euros, un 22 por ciento menos con respecto al ejercicio anterior debido a "la intensa sequía que ha mermado las cosechas y ha tenido un fuerte impacto en la actividad".

Así lo ha indicado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, José Manuel Espejo, durante la asamblea general anual, que ha reunido este viernes en Ifeja a 150 delegados de cooperativas, socios y representantes del sector.

A pesar de la difícil situación, sin embargo, se han llevado a cabo numerosas acciones como la participación en Expoliva, una feria en la que la entidad "mantiene un lugar destacado por la ubicación del estand y la gran actividad que lleva a cabo durante la muestra".

En 2023 también fueron protagonistas las manifestaciones del campo, "en las que las cooperativas han tenido un papel destacado siendo las que más personas han movilizado". "Esa defensa encendida del sector agrario no puede parar porque todavía queda mucho terreno por conquistar", ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que uno de esos hitos por alcanzar "es el cambio de la Política Agraria Común para que sea una herramienta útil para agricultores y ganaderos". Su equipo ya trabaja en ello con un contacto permanente con los órganos de decisión del Parlamento Europeo. Con esas miras una delegación de la federación viajó a Bruselas por invitación de la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que abandonará este año la política comunitaria, para llevar allí sus demandas.

Por otra parte y a modo de previsión, ha compartido con los asistentes su optimismo para las próximas campañas agrícolas, en particular la del olivar que se espera que sea "muy buena" y se recuperen los volúmenes medios de los últimos años. Las lluvias de esta primavera han cambiado el panorama y ya se ven zonas como la campiña sur donde los olivos disfrutan de buena salud. "Pero eso no significa que el problema se haya terminado. No podemos seguir toda la vida mirando al cielo y lamentándonos cuando las cosas van mal", ha matizado, no sin reclamar las inversiones necesarias para la construcción de más infraestructuras hidráulicas y la firma de un pacto nacional para garantizar el recurso a todos los territorios.

Balance de gestión

En lo que respecta a la labor diaria, el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Antonio Guzmán, ha hecho balance de la amplia cartera de servicios que ofrece a los asociados y los nuevos retos que ha asumido como la coordinación del Programa Cultiva, enfocado a incentivar el relevo generacional. Se lleva a cabo mediante estancias formativas de jóvenes en explotaciones agrícolas y ganaderas y en las cooperativas.

Entre las áreas con más peso de la organización está el departamento de Pago Básico donde se tramitan las solicitudes de ayuda de la PAC y que en esta última campaña han sido casi 19.700, un 24,4 por ciento de los expedientes de la provincia." Un año más lideramos el porcentaje de solicitudes tramitadas con un servicio que está muy por encima del de cualquier otra entidad", ha dicho.

También han sido muchas las consultas atendidas a través del departamento Jurídico y de Etiquetado, que las cifra en más de 300. La mayoría de ellas están referidas a legislación cooperativa. La fuerte sequía que ha marcado la actualidad del sector agrario ha tenido, igualmente, impacto en la labor desarrollada por este departamento, que ha centrado su trabajo en el asesoramiento para la firma de acuerdos entre almazaras para reducir costes fijos por la merma de las cosechas.

El trabajo del equipo de Calidad y Seguridad Alimentaria ha sido "arduo", con acciones de mantenimiento y actualizaciones de los sistemas de autocontrol en 35 cooperativas oleícolas y la modificación de los datos obligatorios del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos en ocho industrias del sector cooperativo.

De otro lado, a lo largo de 2023, se ha prestado especial atención a la formación, con la organización de distintos cursos con gran demanda como los de Manipulador de Alimentos, Operador Industrial de Calderas y Carga y Descarga de Mercancías Peligrosas. Igualmente, se ha avanzado en materia de innovación, con la participación de la federación en varios grupos operativo y el proyecto 'LivingSoiLL', liderado por la Universidad de Jaén. De la misma forma, Antonio Guzmán ha resaltado el trabajo del resto de departamentos.

Insignias de oro

Como broche de oro, Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha entregado en su asamblea general las tradicionales insignias a cooperativas y personalidades relevantes del sector agrario. Este año los galardonados son Aceites de Arjona (Arjona), Agrosegura (La Puerta de Segura) y San Isidro (Castillo de Locubín).

En el ámbito personal se ha reconocido el trabajo de María del Carmen Barrios, secretaria de la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe (Úbeda) y de la federación provincial. Completan el listado de premiados el equipo ROCA de la Guardia Civil y el equipo de Aforo de Cosecha de Olivar de la Delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Jaén.

Se ha distinguido también al exministro Manuel Pimentel "por su defensa constante del campo, un medio que conoce bien, pues él mismo es agricultor y lo pisa a diario". Tras recibir la insignia de oro que concede esta federación provincial, Pimentel ha ofrecido la ponencia previa a la clausura bajo el título 'Sociedad y agricultura. Una visión de futuro'.