Denuncian un supuesto caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Linares

Viene de lejos. Es lo que aseguran los sindicatos que han denunciado un supuesto caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Linares. Más concretamente es en el área de Intervención, y por parte del interventor municipal, donde aseguran que los trabajadores están sufriendo actitudes que les provocan “ansiedad y estrés laboral”. Han sido UGT, CSIF y USPLB (Unión Sindical de Policías Locales y Bomberos) los sindicatos que han hecho pública una situación que no es nueva y que entienden que es “insostenible”.

De hecho desvelan que el pasado 18 de marzo ya hubo una reunión en el Consistorio con el equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa, Auxi del Olmo, sindicatos y trabajadores del área de Intervención que pusieron de manifiesto las situaciones inapropiadas que estaban sufriendo. Ante estos relatos, los tres sindicatos firmantes exigieron al Ayuntamiento una investigación pero, viendo que por el momento no ha habido conclusiones de la misma ni medidas al respecto, han decidido hacer pública la situación a través de una nota de prensa entendiendo que el margen de tiempo facilitado al Ayuntamiento ha sido “razonable”.

Una forma de actuar que no comparten sin embargo desde CCOO pues, a pesar de haber estado presentes en la reunión, no han querido participar de esta nueva denuncia al entender que “no es la manera de actuar” pues “hay unos protocolos que seguir que no son estos y de esta manera ya se está juzgando a la persona”. UGT, CSIF Y USPLB sin embargo piden al Ayuntamiento que pongo la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de la Junta de Andalucía, pues la del interventor es una figura habilitada de carácter nacional que responde ante la administración autonómica.

Desde el Ayuntamiento de Linares defienden que no han dejado en un cajón esta cuestión sino que están recabando toda la información disponible para después actuar de la forma que corresponda para solucionar el problema “si es que lo hubiese”.

Fuentes de CSIF han informado a Jaén Hoy de que no es la primera vez que se solicita este procedimiento en el Ayuntamiento de Linares, aunque aclaran que esto “es algo bastante habitual” y que se hace “no para evaluar la actitud del interventor sino el riesgo que hay para el trabajador”. Una supuesta víctima, en este caso, que alcanzará la jubilación en septiembre y a la que el protocolo establece ahora que se debe someter a un reconocimiento médico y a una evaluación del riesgo psicosocial.