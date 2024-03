Jaén Merece Más exige al PSOE a que ejecute la inversiones propuestas a pesar del rechazo al cambio de gobierno

Una vez que el PSOE ha anunciado el fin de las negociaciones que inició dicho partido en Madrid con Jaén Merece Más (JMM) para un posible acuerdo en la alcaldía de Jaén, el partido provincialista insta a los socialistas a que, "como ellos mismos han manifestado tras filtrarlas, desarrollen las iniciativas que se estaban formulando". Algo a lo que los socialistas se han comprometido en la rueda de prensa en la que han dado a conocer las medidas propuestas a los provincialistas para el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén.

El presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho, recuerda que el objetivo final de su partido es "promover la igualdad territorial y socioeconómica, con concreciones y garantías". Así, ha animado al PSOE a poner en marcha estos proyectos para Jaén. "Es lo mismo que le decimos al PP y con el fin de que ambos partidos convenzan a la ciudadanía para ganar sus votos y confianza, de manera que las administraciones acaben con la deuda histórica con Jaén", ha defendido el presidente de JMM.

Además afirman que esas medidas que ha desvelado el PSOE nacen de las aportaciones de Jaén Merece Más y ponen como ejemplo que, "mientras que el PSOE sólo hablaba del anunciado tren lanzadera al AVE de Córdoba, Jaén Merece Más incorporó los trenes convencionales para vertebrar la provincia y medidas correctoras sobre el trazado o, por ejemplo, sustituir máquinas de la serie 449 (velocidad máxima de 160 km/h) por las de serie 121 (velocidad máxima de 250 km/h) para llegar a Madrid en 2,5 horas, así como para los trayectos a Cádiz".

Jaén Merece Más también asegura que incorporó "que el Gobierno estudie dotar a Jaén de una zona franca y logística y puesto que el PSOE no había contemplado esta medida" que, además, "nunca llevó Julio Millán al gobierno de Sánchez cuando él fue alcalde y se aprobó en pleno municipal precisamente por iniciativa de la por entonces plataforma ciudadana".

Otras medidas que Jaén Merece Más asevera haber sumado a la negociación son referidas a infraestructuras hidráulicas o las energéticas, como dotar a la provincia de una 'autopista eléctrica' de 400kv entre Marmolejo y Baza, y aprobar proyectos no previstos y licitaciones para los tramos restantes de la A-32 y A-81. Respecto a la estación intermodal de Jaén requerida por JMM, "tampoco el PSOE incluía el término soterrada y es una máxima del partido para hacer un bulevar peatonal, como en otras capitales, sobre las actuales vías en Renfe-Bulevar", han declarado desde el partido presidido por Juan Manuel Camacho.

Por último, el partido jiennense recuerda que "el PSOE sabía perfectamente la prioridad sobre el problema acuciante de la deuda del Ayuntamiento y que no se han ofrecido medidas garantistas en base a lo que la propia ministra dijo públicamente, y esa es la opinión del partido y no sólo del líder del grupo municipal, Manuel Carlos Vallejo".

Había choque en la fórmula

De la misma manera, ambos partidos "chocaban en la manera de materializar una supuesta moción, que no es un tema menor, con garantías de cumplimiento de las medidas, que tampoco estaban claras, sin verlo previamente reflejado en el BOE, etcétera. Además, el problema añadido que le ha supuesto al PSOE que Sánchez haya decidido hace unos días que este año no habrá nuevos presupuestos y considerando que la provincia de Jaén quedó penúltima de España con solo 69 millones en 2023".

"No es cierto que Jaén Merece Más rechace esas inversiones que hemos resucitado nosotros y metido en agenda, como se demuestra viendo el dato de que el gobierno de Sánchez no hizo nada de lo ahora enumerado en los cuatro años que Julio Millán ha sido alcalde, por lo que no debe plantearse ahora el no hacerlo por el hecho de que haya otras siglas en el Ayuntamiento", sentencian desde Jaén Merece Más. "El PSOE no ha concretado cómo garantizar lo que se hablaba y de ahí no se ha pasado", aseguran aludiendo a una falta de garantías que desde el PSOE niegan en rotundo.

Respecto a la alusión al proyect manager de la Junta aclaran que "no es un mediador entre partidos como insinúa el PSOE, sino un profesional trade de una UAP (Unidad Aceleradora de Proyectos) como hay en Sevilla, pero con la singularidad de que se establecería en Jaén para incentivar la movilización de inversiones generadoras de empleo con especial incidencia en Jaén, e independientemente de las otras medidas ya acordadas".