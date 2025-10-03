“Andalucía firmará la condonación de la deuda porque yo seré la presidenta de la Junta”

Llegó en con un traje verde oliva, nada casual teniendo en cuenta que la visita era a la capital mundial del aceite, y en la fecha del anuncio de la lluvia de millones que supondrán los fondos europeos EDIL (antigua Edusi), algo que tampoco fue casualidad. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, participó en un acto sobre esta fuente de financiación titulado 'Construyendo Europa desde nuestros pueblos y ciudades', en la Diputación Provincial de Jaén.

Allí aseguró que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más beneficiada en el reparto que de estos fondos ha hecho el Gobierno y que dentro del territorio andaluz, la jiennense ha sido la provincia que mayor financiación ha recibido, rozando los 100 millones de euros. Se debe recordar en este punto que los ayuntamientos y la diputación jiennenses presentaron proyectos a esta convocatoria por un valor superior a los 163 millones de euros.

Pero no fue el de los fondos Edil el único tema que trató en Jaén la ministra de Hacienda. Preguntada por esta Redacción acerca de si es factible la propuesta lanzada por Ayuntamiento de Morón de la Frontera, y secundada por el alcalde de Jaén, Julio Millán (presente en la jornada), de que, en caso de que la Junta de Andalucía rechace la condonación de la deuda ‘a la catalana’, esta sea aplicada a aquellos ayuntamientos en grave situación económica, como es el caso de la capital jiennense.

“Ya le digo yo que cuando haya que firmar ese convenio, una vez que se tramite la ley en el Congreso de los Diputados, se firmará en Andalucía porque yo seré presidenta de la Junta de Andalucía. No tiene ningún sentido que las comunidades autónomas que se van a beneficiar, en el caso de la andaluza de casi 19.000 millones de euros de ahorro de una deuda, digan que no por una razón simplemente partidista”, respondió con un sorprendente optimismo de cara a los futuros comicios en la comunidad autónoma y con dardo incluido al actual presidente.

“Vengo diciendo que Moreno Bonilla es más genovés que andaluz porque está más pendiente de lo que le dicen en la sede de Génova del Partido Popular en Madrid, que de lo que él mismo puede ver que es bueno para Andalucía. En un primer momento dijo que menos de 17.000 millones eran migajas. Cuando son cerca de 19.000 dice que no los quiere. Dijo que era un regalo a los independentistas y cuando ha visto que Andalucía es la comunidad más beneficiada de esa condonación, tampoco dice nada”, arremetió contra el líder de los populares andaluces.

En lo respectivo al Ayuntamiento

No habría la puerta sin embargo a que esta medida de la condonación del 50 por ciento de la deuda sea aplicable a los consistorios, pues es un escenario que Montero ni siquiera contempla. “La situación entre los ayuntamientos es desigual. Estamos trabajando con ellos para intentar aliviar esa deuda, reestructurarla con mecanismos de pago a proveedores, para que cobren aquellos que son deudores de los ayuntamientos, y seguiremos trabajando en esa dirección. Pero ya le digo que no va a haber dinero sobrante porque estoy convencida de que cuando haya que firmar el convenio seré yo la que lo firme y en qué cabeza cabe que uno diga que no a que le perdonen 19.000 millones de euros”, dijo al respecto.

Fin de la polémica del aeropuerto

Preguntada sobre la reciente polémica suscitada por el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez Guerrero (PP), al cuestionar la idoneidad de que el Aeropuerto Granada - Jaén lleve el nombre de la provincia jiennense, denunciando “dejadez” por parte de la Diputación de Jaén; María Jesús Montero cerró toda posibilidad de que esta sea una iniciativa que vaya a ser puesta en marcha.

“Es que los nombres de los aeropuertos los pone el Ministerio de Transportes, y con eso está todo dicho. Me parece que nada beneficia el debate sobre los nombres, sobre la exclusión, sobre el no reconocimiento de la realidad. Son debates estériles porque no le corresponden sino al Ministerio de Transportes, que no tiene ninguna vocación de hacer ningún tipo de cambio”, finalizó la ministra de Hacienda.

Sobre el aborto

Montero aprovechó sus respuestas a los periodistas para apoyar la propuesta del presidente, Pedro Sánchez, para “blindar” el aborto como un derecho constitucional para “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres” y cargó contra el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Justificó que esta propuesta se impulsa ahora ante el “impresentable protocolo” impulsado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid “que no tiene competencia en esta materia”.

La ministra señaló que “las mujeres no somos menores de edad y no tenemos que estar tuteladas” y precisó que “cuando deciden interrumpir su embarazo es que previamente lo han pensado con la madurez, la inteligencia y la capacidad que tenemos las mujeres”.