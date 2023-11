Desde sueldos municipales hasta una llamada a filas contra Granada: las ‘leyes’ que los Reyes Católicos dictaron para Jaén

Hoy, 26 de noviembre, hace 519 años que murió la reina Isabel I la Católica y, aunque tuvo su último aliento en Medina del Campo, antes había dejado un inmenso legado en la Península Ibérica del que parte se encuentra en tierras jiennenses. La situación geoestratégica que tuvo el reino de Jaén durante el reinado de los Reyes Católicos fue fundamental y por eso desde su administración se enviaron numerosas provisiones y cédulas reales a la ciudad.

Hoy en día se conservan 27 de estas cartas originales que, en muchos casos, llevan la propia firma de los reyes. Están custodiadas entre paredes de más de medio metro de hormigón y acero, en lo que antaño fue la cámara acorazada del Banco de España. A ellas ha tenido acceso Jaén Hoy de la mano del archivero municipal Alejandro Romero. Es él quien cuenta que se sabe que hubo muchas más gracias a las actas de los plenos del concejo de la ciudad.

“Cuando llegaba una carta real todos los miembros del concejo tenían que seguir un protocolo. El escribano, los caballeros 24 (lo concejales de la época), jurados y corregidor (alcalde) debían besarla y posársela sobre la cabeza como gesto de obediencia, y ya después de abría, se leía y se copiaba en el acta del pleno”, explica este trabajador del Archivo Histórico Municipal sobre el estricto protocolo que se seguía con estos envíos.

Quita de impuestos y sueldos municipales

Con guantes blancos y la delicadeza de quien sabe que tiene entre manos un patrimonio de valor incalculable, muestra la más antigua de las misivas de los Reyes Católicos que se conservan en Jaén. Data del 16 de marzo de 1478 y se envió desde Sevilla. En ella la reina Isabel confirmó y prorrogó el privilegio que Fernando III había otorgado a la ciudad de Jaén, liberándola del impuesto sobre las cañadas.

El estado de conservación de estas cartas es “aceptable” y se encuentran en ellas mandatos tan diversos como el que dieron en noviembre de 1484 para que se subiesen los sueldos de los ‘funcionarios’ (oficiales) del Concejo de Jaén o la llamada a filas sólo 20 días después para luchar contra el reino de Granada a “todos los hidalgos, hechos por Enrique IV o ellos mismos desde el 1464, de los concejos del Obispado de Jaén”.

Otra de las cartas entrega las villas de Cambil, Alhavar, Matabegid y Torredelcampo a la ciudad de Jaén y en otra, enviada desde Medina del Campo en abril de 1494, ordenan abrir una investigación “sobre el salario y el número de jurados y regidores” que había en la urbe. La forma de pesar la harina, los impuestos con los gravar las compras de bienes y hasta la creación del primer ‘Archivo Municipal’ (un arca con tres llaves y una determinada forma de conservar los documentos). Cada mínimo detalle de la gestión diaria de la ciudad estuvo controlado por los Reyes Católicos durante su reinado, tal y como reflejan estos 27 documentos.

Una caligrafía para ojos expertos

Aunque esos documentos se encuentran habilitados para su consulta (con un motivo justificado) en el Archivo Histórico Municipal, no cualquiera que pose sus ojos en ellos es capaz de saber lo dicen. Sólo los que, como Alejandro Romero, dominan la paleografía castellana en todas sus variantes pueden interpretar estos textos. Por suerte, la labor de los archiveros hace que el resto podamos leer aquello que los Reyes Católicos impusieron para Jaén, como esta carta (transcrita primero literalmente y después ‘traducida’ al castellano actual) que enviaron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón el 7 de noviembre de 1478. Un tirón de orejas al obispo de aquella época en toda regla.

“Don fernando e dona ysabel por la graçia de dios rrey e rreyna de castilla de leon de toledo de seçilia de portogal de gallisia de seuylla de cordoua de murçia de jahen delos algar-/-bes de algesira de gibraltad prinçipes de Aragon e senores de viscaya e de molyna.

A vos el rreuerendo padre in xpo obispo de Jahen presydente dela nuestra au-/-diençia e del nuestro consejo e a vosotros prouysores e vicarios e a cada uno de vos salud e graçia.

Sepades que por parte del conçejo corregidor allcaldes alguasil rregidores/caualleros escuderos ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Jahen nos fue fecha rrelaçion disiendo que a cabsa delos escandalos e dishordenes / que en estos nuestros rreynos ha avido en los tiempos pasados e bueltas delos otros agrauyos e ynjustiçias que en aquella çibdad se han fecho ha seydo quelos / jueses eclesyasticos han mucho estendido la jurediçion eclesiastica usurpando e perturbando nuestra jurediçion rreal espeçialmente que cada e quando las justiçias / ordinarias dela dicha çibdad proçedian contra algund malfechor ausente syendo lego se vaya a poner dentro en la yglesia e syn ser de corona nyn ser la cabsa tal / por donde los dichos jueses eclesyasticos se pudiesen entremeter del conosçimyento deello dauan cartas contra las justiçias seglares inybiendo los que non conosçiesen de / tal que estava fuido e se avia ençerrado enla yglesia e dan por quitos a los tales malfechores non tenyendo cabsa nyn jurediçion alguna para conosçer dello lo qual allende de / quedar los delitos ynpunydos de cabsa a los muchos delynquentes e que sus delitos ayan de quedar e queden ynpunydos enlo qual dis que sy asy ouyese a pasar el rresçibiria / grande agravyo e daño e nos suplicaron e pidieron por merçed que sobreello le proueyesemos de manera que con el dicho color e a causa vuestra los malfechores non fuesen defen-/-didos e fauoresçidos nyn nuestra jurediçion rreal usurpada e ynpedida e como la nuestra merçed fuese e nos touymoslo por bien e acordamos de mandar dar esta nuestra carta / para vos en la dicha rrason porque vos mandamos que de aqui adelante non perturbes por tales formas e maneras esquysytas la nuestra jurediçion rreal nyn vos entremetays / de conosçer nyn conoscays de semejantes cosas e dexeys a las dichas nuestras justiçias faser sus proçesos contra las personas o bienes delos tales delinquentes segund fallaren / por derecho syn les poner enello enbargo nyn contrario alguno Ca nos avemos mandado e por la presente mandamos a las dichas nuestras justiçias quelos que fuyeren a la / yglesia que non sean sacados deella saluo en las cabsas e casos preuysos de derecho e que los que fueren de corona derechamente hordenados gosen de su tytulo clerical en los / casos e como segund derecho deuan e que en todo guarden la ynmunydad dela yglesia E los unos nyn los otros non fagades nyn fagan ende al por alguna manera so pena de la / nuestra merçed e de perder vos los dichos prouysores e uicarios la naturaleza e temporalidades que en nuestros rreynos teneys e de ser avidos por agenos e estranos deellos / E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e la conplieredes mandamos so la dicha pena a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonyo / sygnado con su sygno por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada enla muy noble çibdad de cordoua a siete dias del mes de novyenbre ano / del nasçimyento de nuestro senor Ihesu Xpo de myll e quatroçientos e setenta e ocho anos (signo)/”.

Lo que significa:

"Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de dios, Rey y Reina de Castilla, de León, de Toledo, de Sicilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar; príncipes de Aragón y señores de Vizcaya y de Molina.A vos el Reverendo Padre, in Cristo, obispo de Jaén, presidente de la nuestra audiencia y del nuestro consejo y a vosotros, provisores y vicarios, y a cada uno de vos. Salud y gracia.

Sabed que por parte del concejo, corregidor, alcaldes, alguacil, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la muy noble ciudad de Jaén, nos fue hecha relación diciendo que a causa de los escándalos y desordenes que en estos nuestros reinos ha habido en los tiempos pasados, y vueltas de los otros agravios e injusticias que en aquella ciudad se han hecho, ha sido que los jueces eclesiásticos han mucho extendido la jurisdicción eclesiástica, usurpando y perturbando nuestra jurisdicción real, especialmente que cada y cuando las justicias ordinarias de la dicha ciudad procedían contra algún malhechor ausente, siendo lego, se vaya a poner dentro en la iglesia y sin ser de corona ni ser la causa tal, por donde los dichos jueces eclesiásticos se pudiesen entrometer del conocimiento de ello, daban cartas contra las justicias seglares inhibiendo los que no conociesen de tal que estaba huido y se había encerrado en la iglesia. Y dan por quitos a los tales malhechores, no teniendo causa ni jurisdicción alguna para conocer de ello; lo cual allende de quedar los delitos impunitos de causa a los muchos delincuentes, y que sus delitos hayan de quedar y queden impunitos, en lo cual dice que si así hubiese a pasar, el recibiría grande agravio y daño.

Y nos suplicaron y pidieron por merced que sobre ello le proveyésemos de manera que con el dicho color y a causa vuestra los malhechores non fuesen defendidos y favorecidos ni nuestra jurisdicción real usurpada e impedida, y como la nuestra merced fuese. Y nos tuvímoslo por bien y acordamos de mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, porque vos mandamos que de aquí adelante no perturbes por tales formas e maneras exquisitas la nuestra jurisdicción real, ni vos entrometáis de conocer, ni conozcáis de semejantes cosas, y dejéis a las dichas nuestras justicias hacer sus procesos contra las personas o bienes de los tales delincuentes según fallaren por derecho, sin les poner en ello embargo ni contrario alguno.

Y nos hemos mandado, y por la presente mandamos, a las dichas nuestras justicias que los que huyeren a la iglesia que no sean sacados de ella, salvo en las causas y casos previstos de derecho, y que los que fueren de corona derechamente ordenados, gocen de su título clerical en los casos y como según derecho deban y que en todo guarden la inmunidad de la iglesia.

Y los unos ni los otros non hagáis ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de perder vos, los dichos provisores y vicarios, la naturaleza y temporalidades que en nuestros reinos tenéis, y de ser habidos por ajenos y extraños de ellos.

Y de cómo esta nuestra carta vos fuere mostrada y la cumpláis, mandamos, so la dicha pena, a cualquier escribano público que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.

Dada en la muy noble ciudad de Córdoba, a siete días del mes de noviembre, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, de mil y cuatrocientos y setenta y ocho años”.