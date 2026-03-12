El sorteo de la ONCE deja 350.000 euros en Cazorla

El sorteo de la ONCE de ayer martes ha repartido 350.000 euros en el municipio de Cazorla, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Francisco Toharias.

Toharias, veterano vendedor de la ONCE, en la casa desde el año 1999, llevó la suerte a la Plaza de la Constitución del municipio de Cazorla, junto a los bares que frecuentan su siempre fiel clientela. “No es la primera vez que doy un premio mayor, pero esta vez hemos cortado las dos orejas y el rabo”, comenta entre feliz y orgulloso por el premio dado a sus vecinos. “Ya tengo localizado a seis de los diez premiados y han sido en el bar donde siempre me pongo, del que formo yo ya más parte de la plantilla que muchos camareros” bromea Francisco Toharias. “Anoche mientras veía el sorteo dije qué curioso, se parece mucho al que yo llevaba. Y tanto que se parecía que era ese” cuenta riendo, en lo que vuelve a su trabajo y es felicitado por los clientes que, a primera hora de la mañana, empiezan a comentarlo. “En los bares hoy no se habla de guerra, se habla de que Paco ha dado diez cupones con premio. Eso es un alivio” concluye el vendedor de la ONCE.

El sorteo celebrado ayer, dedicado a los 200 años de la Policía Municipal de Valladolid, ha dejado otros 700.000 euros entre las localidades sevillanas de Lora del Río y Utrera, cada una con diez cupones premiados con 35.000 euros, lo que suma más de un millón de euros en total de premios para Andalucía. El resto de sus premios han ido a parar a Baleares y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.