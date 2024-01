Los alcaldes del PP en la provincia de Jaén firman un manifiesto contra la amnistía

Los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de la provincia de Jaén han respaldado este sábado con su firma un manifiesto en el que expresan su "compromiso con la igualdad de todos los españoles, en jaque por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno de España, anteponiendo al interés general las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento”.

“Algo intolerable y ante lo que no podemos estar callados”, ha reiterado el presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, que ha elogiado a los mandatarios de las más de 40 entidades locales en las que gobierna el PP en la provincia "por su ejemplo de responsabilidad, unión y entrega en defensa de nuestra tierra y de su gente, ya que territorios como Jaén van a resultar de los más perjudicados por la desigualdad territorial que Sánchez está promoviendo para poder continuar en el poder. Los jiennenses no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos”.

España, ha añadido, se encuentra “en uno de los momentos más graves de nuestra historia reciente: se desprotegen los derechos y libertades fundamentales, se cercena el principio de separación de poderes y se acaba con la igualdad de los españoles y la solidaridad entre territorios a cambio de un puñado de votos”. “La extorsión a la que se está sometiendo a la nación por parte del independentismo, hasta el punto de que el presidente de facto está siendo un prófugo de la Justicia a miles de kilómetros de nuestro país”, ha incidido Domínguez.

El Partido Popular, ha subrayado Domínguez, “no va a parar, en Jaén o en Madrid". "Vamos a continuar con todo lo que esté en nuestra mano política, jurídica y socialmente para reclamar lo que es justo y que no haya españoles con menos derechos por haber nacido en un territorio y no en otro. No podemos consentir que Sánchez siga jugando con los derechos y los recursos de todos los españoles”, ha zanjado.