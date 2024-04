Erik Domínguez pide "que el PSOE de Jaén asuma responsabilidades" por una supuesta vinculación con el 'Caso Koldo'

Desde el Partido Popular de Jaén denuncian que "el PSOE de Jaén vuelve hoy a ser protagonista por asuntos muy turbios". "Si hace dos días saltaba la noticia de que el exalcalde de Jaén, Julio Millán, el número dos del PSOE de Andalucía, Jacinto Viedma, y la actual vicepresidenta de la Diputación de Jaén, África Colomo, iban a ser llamados a declarar como investigados por la supuesta trama de compra de votos, hoy otra noticia en un medio de tirada nacional señala que Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y máximo dirigente de los socialistas jiennenses, y Julio Millán podrían verse afectados por el ‘Caso Koldo’", ha declarado el presidente del PP provincial, Erik Domínguez, acerca de una información apuntada por Eldiaro.es.

Pues según la información que arroja este medio, “en abril de 2021, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, viajó a Jaén para presentar el nuevo Centro de Competencias Digitales de Renfe, reuniéndose con Reyes y Millán, encuentro que se investiga en los informes de la UCO de la Guardia Civil, ya que se aprovechaban para que Koldo García se citara con uno de los presuntos cabecillas de la trama, Cristian Abel Corvillo Aguilar, quien ocupó varios cargos en la ejecutiva del PSOE en Córdoba”.

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha exigido a Reyes que “pare ya”. "No puede seguir mirando para otro lado. No puede seguir tapando el sol con un dedo porque lo cierto es que, tal y como apunta el medio nacional, el PSOE jienense está en prácticamente todos los líos socialistas de la comunidad andaluza. Basta ya”, ha denunciado Domínguez, quien le ha exigido a Reyes que dé la cara, "porque es una auténtica aberración política lo que están haciendo, tratando de limpiar la presunta implicación de Millán, Viedma y Colomo con la trama de la compra de votos, y es otra aberración que hoy Jaén pueda ligarse al caso Koldo como en su día a los Eres o a la FAFFE". “Si tienen algo de conciencia y de vergüenza política es el momento, no solo de dar explicaciones, si no de asumir responsabilidades”, ha sentenciado el presidente de los 'populares'.

Además, ha anunciado acciones legales. "Todos los casos de corrupción que, de una u otra forma, salpican al PSOE de Jaén están ya en el despacho jurídico del Partido Popular puesto que vamos a personarnos en todas aquellas causas que nos sean posibles para que los jiennenses sepamos la verdad de todo”, ha advertido Domínguez.