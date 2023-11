El PSOE de Jaén asevera que "el 18 por ciento de los jienenses espera una operación o una cita con un especialista"

Sigue el PSOE cargando contra la gestión sanitaria en la provincia de Jaén, y es que aseguran que el 18% de la población de la provincia “está esperando una operación o una cita con el especialista” en los hospitales de Jaén, una cifra tremenda “que debería abochornar al PP, a Juanma Moreno y al Gobierno de la Junta de Andalucía”. Así lo ha aseverado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez denuncia que afirma que “es increíble que la consejera de Salud, Catalina García, no haya sido cesada todavía ante el rotundo fracaso de su gestión”.

Gámez afirma que “ahora se entienden los motivos por los que Juanma Moreno estaba ocultando la publicación de las listas de espera” y es que “prácticamente uno de cada cinco jiennenses tiene una cita pendiente con el hospital”. “Casi 114.000 personas en la provincia de Jaén sufren en sus carnes el absoluto desastre en que el PP ha sumido a la sanidad pública. No sólo no han mejorado lo que se encontraron en 2019, sino que han llevado a nuestros hospitales y centros de salud al peor momento de su historia”, desgrana.

Denuncian que están fuera de plazo

La parlamentaria ve “especialmente grave” que se haya triplicado el número de jiennenses que están ya “fuera del plazo establecido” para su intervención quirúrgica, puesto que el año pasado había menos de 2.000 personas en esa situación y hoy hay más de 6.200. “Es la consecuencia de lo que hemos estado viendo y denunciando en todos estos meses: no hay profesionales, los quirófanos no están a pleno rendimiento y la Junta de Andalucía no hace nada para ponerle remedio”, señala.

Gámez reitera que todo esto “es una operación del PP para desmantelar la sanidad pública” y que el objetivo final es “la privatización del servicio en sus múltiples modalidades”, ya sea por los conciertos sanitarios, por los más de 1.000 millones de euros que la Junta lleva trasvasados a la sanidad privada o por generar una situación que está obligando a muchas familias a suscribir seguros privados. “Juanma Moreno está abriendo una brecha de desigualdad sanitaria con consecuencias muy graves, porque nos quiere llevar a una sociedad dual donde quien tenga dinero pueda curarse y quien no tenga recursos se quede en manos de la divina providencia”, alerta.

La parlamentaria exige a Juanma Moreno que “cese este ataque a la sanidad pública” y que impulse un plan de choque que permita reforzar las plantillas de profesionales, recuperar las especialidades que se están perdiendo en los hospitales, intensificar la actividad en los quirófanos y volver a abrir los centros de salud con citas en un máximo de 48 horas.