La sostenibilidad en el olivar "no es sólo una moda, sino un proceso necesario"

El Museo Terra Oleum en Mengíbar acogió la jornada 'Olivar Sostenible: La ruta circular del aceite de oliva' organizada por el Olive Oil World Congress (OOWC), un evento de carácter internacional del aceite que se celebrará en junio en Madrid y congregará a los principales ponentes a nivel mundial en cada materia. Como antesala a esta cita, que contará además con la presencia del rey Felipe VI, diversas jornadas se están celebrando en diferentes ciudades de España. Y como no, la parada en Jaén era obligatoria, la mayor provincia productora de aceite de oliva del mundo fue testigo al gran reto que se enfrenta ahora mismo el olivar, la sostenibilidad desde los tres ejes: económico, social y medioambiental.

La jornada contó con los expertos de primer nivel del sector del olivar y del aceite de oliva, el jefe del Departamento de Tecnología del Aceite de Oliva y Medio Ambiente del Consejo Oleícola Internacional (COI), Juan Antonio Polo; el catedrático en el área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Manuel Parras; y el gerente de InterOleo, Esteban Momblán. La secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Margarita Cobos dio la bienvenida al evento, que estuvo moderado por el coordinador general del OOWC, Ricardo Migueláñez y el director de Jaén Hoy, José Manuel Serrano.

El aceite de oliva sigue cumpliendo retos, su avance es imparable, a nivel de calidad, tecnológico en los procesos de producción, de expansión fuera de las fronteras y reconocimiento. Aunque hay un reto en el que, como otro muchos productos alimentarios, todavía tiene que asumir mayor responsabilidad desde la producción hasta la comercialización: la sostenibilidad. Una palabra que no para de resonar y que no sólo es "tendencia y está de "moda", sino que además es "necesario aplicarla", según coinciden los tres expertos, en un sector en el que "todo es aprovechable".

Margarita Cobos asumió el compromiso de la Junta de continuar fomentando de puertas hacia afuera la calidad del aceite de oliva. "Deseamos que esta región siga creciendo gracias a su más de 180 millones de olivos y desde Andalucía para el resto del mundo sea el olivar no sólo nuestra forma de vida, sino un ejemplo para dar salud a todo el que quiera sumarse a ella", expresó a modo de bienvenida.

Un estudio elaborado la UJA a 180 almazaras de Andalucía muestra que sólo el 19,5 por ciento de ellas establecen prácticas de economía circular y residuos cero. El 16,5 por ciento utilizan envases de plástico reciclado, un 58,5 por ciento realiza controles sobre el consumo y emisiones y un 7,6 por ciento registra su huella de carbono. "En general estamos siendo cada vez más incipientes en la sostenibilidad medioambiental", señaló Parras, quien añade que existe una enorme oportunidad para diferenciarse de los mercados buscando factores ligados a la sostenibilidad.

¿Cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por productos sostenibles? Es una pregunta clave que pretende dar respuesta a la rentabilidad del producto. "Lo que nuestros estudios han demostrado es que hay segmentos de mercado, sobre todo en internacionales que hay gente que el etiquetado que más demanda y se distingue es el ecológico porque a ellos les evoca salud", apuntó Parras. No obstante, en España no ocurre lo mismo porque el aceite de oliva virgen extra convencional ya tiene de por sí una alta consideración, aunque sí le interesa saber cómo y quien hace lo que come. "El ecológico no triunfa en España, pero fuera sí", aclaró.

Al hilo del factor salud que juega un importante papel en el olivar sostenible, el jefe del Departamento de Tecnología del Aceite de Oliva COI, explicó que hay que pensar en un enfoque de salud planetaria. "Mientras mejor protejamos el entorno medioambiental donde producimos los productos, más saludables serán los alimentos y mejor serán para la salud humana", expresó Polo. El tren hacia la sostenibilidad ya está en marcha, lo único que falta por detallar es cómo alcanzar ese objetivo. "Para alcanzar la reducción de emisiones de la Unión Europea (UE) en 2050 implica que hay que reducir los gases de efecto invernadero de la actividad económica un 55 por ciento". "Tenemos una posibilidad en el sector del olivar para aprovechar esta ingente movilización de fondos para mejorar nuestra sostenibilidad y nuestro olivar porque va a ser redundante en nuestra cuenta de explotación", analizó el experto.

A esto, se le suma la resistencia del cultivo del olivar al cambio climático, ya que a pesar de los dos años de gran sequía y con una reducción de la producción el olivo "ha resucitado cuando ha llovido", agregó. El suelo del olivar es la raíz a atajar para tener una mayor rentabilidad con un terreno sostenible, aventuró el experto del COI. "Las prácticas sostenibles y las prácticas de economía circular afectan a que tengo que regar menos, tengo que aportar menos fertilizantes, aprovecho mejor los nutrientes que hay en el suelo y eso redunda en una mejora de la eficiencia del cultivo y una mejor cuenta de resultados", apuntó Polo, que reconoció que no se le puede exigir de forma inmediata a los agricultores estos avances.

La sostenibilidad es una de las soluciones, que apuntó Momblán, dan respuesta a un mayor aumento de la población y a una "más que evidente" disminución de los recursos. Un ejemplo es como la falta de precipitaciones ha afectado a la producción de toneladas de aceituna. "En el trasfondo de todo esto, nosotros lo que hacemos es alimentar al mundo y tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos", explicó el gerente de InterOleo.

"Este concepto no debe ser una moda, de poner una etiqueta para que alguien más por eso, porque el día de mañana no va a poder comercializar tus productos, ya hay requisitos que va a dificultar que tus productos lleguen a otros países", explicó Momblán. Con estas nuevas restricciones, al "tren de la sostenibilidad" van a tener que subirse todos los implicados en la cadena de producción y comercialización y no porque el consumidor esté dispuesto a pagar más, sino porque para alimentar a cada vez más personas, hay que hacerlo de manera sostenible. En este sentido, el representante de InterOleo detalló varias iniciativas de calado que su empresa abandera y que se presentarán en breve. Una de ellas, el análisis pormenorizado de la huella de carbono de pequeñas explotaciones y otra el avance en el aprovechamiento energético de los "coproductos" del olivar.

Congreso en Madrid

El Congreso Mundial del Aceite de Oliva se celebrará entre el 26 y el 28 de junio en Madrid y congregará a los principales ponentes a nivel mundial en cada materia, generando conocimiento sobre las novedades e innovaciones existentes en cada eslabón de la cadena de valor. Convocará a todos los operadores del sector a nivel mundial, con el objetivo de aunar voluntades para seguir trabajando de forma conjunta. Teniendo en cuenta que España es el líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceite de oliva, se ha decidido que la primera edición se celebre en Madrid en 2024, aunque el proyecto dé comienzo en el año 2023 con las acciones promocionales de “En ruta hacia el OOWC”.