Con la premisa de estar vigilantes

No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a estar cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Estas palabras de Simone de Beauvoir profetizan el momento en el que el movimiento de la mujer se encuentra, con grandes éxitos y graves amenazas. Creo profundamente que el feminismo es el movimiento más importante del siglo XX y me atrevo a decir que será en el XXI. Del que más población se beneficia, más actores suma y provoca el mayor progreso. La defensa por la igualdad no es exclusiva de sexos, es una aspiración humana, y por ella se han librado luchas, se ha asesinado y se ha muerto. No comparto una sociedad desigual, y difícilmente encontramos quien lo haga públicamente. Quién es crítico, destructivo, negacionista o equidistante con este principio piensa que hay personas por encima, grupos con privilegios, derechos innatos, derecho a someter. Y esa nunca será mi opción. Y parece fácil, en teoría todos y todas “no luchamos contra la violencia sino que luchamos por la paz” (Marcela Lagarde). Pero en medio de esa paz, de pronto sin saber porque, brota un comentario, un gesto, una ausencia, la equidistancia entre las asesinadas y los asesinos... También este Jaén del alma mía pasa en segundos del siglo XXI al Jaén en sepia dando la razón a quien apela a la lucha sin tregua para mantener la igualdad. Si me preguntas como veo el futuro, hasta mi natural optimismo algunos días se cubre de nubarrones pensando que este sempiterno Jaén inmóvil pueda rodear con su blanco y negro todo avance. No sólo en lo referente a su estética, su cultura o tradiciones sino también respecto a sus gentes, sus derechos y logros. El movimiento feminista está levantado, y seguirá estando porque no es clientelar, pero las nuevas generaciones, las que juegan al futbol, las que denuncian a los acosadores, las que apoyan a sus compañeras deben querer ser feministas. Deben nombrarse, identificarse. Los y las jóvenes están profundamente concienciados en la asunción de la igualdad pero deben sentirse parte de sus logros, implicarse como actores y no meros mirones. Los movimientos sociales clásicos como partidos políticos, sindicatos o asociaciones parecieran obsoletos, estructuras creadas para una sociedad que no existe ya pero donde el contacto social sigue siendo fundamental y necesario. No son válidos pero son imprescindibles. Nadie se imagina un Jaén como Afganistán, no lo veo lleno de burkas o privadas las mujeres de la educación, pero ellas tampoco lo veían. Cuando no se dan pasos adelante se corre el riesgo de quedar atrás, muy atrás. Unámonos, reconozcamos y continuemos alerta. Este Jaén también en igualdad corre riesgo, aquí donde nada pasa, donde el tiempo se detiene. Aquí, en mi tierra, el futuro también puede ser peor. No es pesimismo, es alerta.