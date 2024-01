El aleteo de Jaén Merece Más

La teoría del caos en la política. El aleteo de una mariposa (Jaén merece más) crea una perturbación mayor hasta que cualquier predicción sea imposible. Así el aleteo genera un caos, básicamente, porque no existe una relación predecible y, si se quiere lógica, entre causa y efecto. Animaba el alcalde Agustín González al cierre del último pleno del año a tomarse una copita de vino espumoso extremeño para confraternizar entre los grupos políticos. Desconocemos si, posteriormente, se entonó un tierno villancico en alegre hermandad como sugirió el alcalde. Lo que sí disfrutamos fue de una lisérgica retransmisión en directo del pleno, unos movimientos de plano tremendos, psicodelia pura, atrevida sin duda, y no apta sin una dosis correcta de biodramina. Hasta el punto de no saber si hubo un cambio de agenda y al principio fue el vino y después el pleno. Sí, Mariano, “viva el vino”, en cualquier caso.

Seguro que fueron cuestiones técnicas las que propiciaron planos contrapicados a la pared como, de igual forma, quizá también se cantaron las cuarenta antes los dos partidos gobernantes. Cuestión de creer. En directo, no se apreció tensión alguna entre el teniente de alcalde de JM+, Manuel Carlos Vallejo, y el resto de la bancada popular. Sin embargo, las andanadas contra el PP afloran como las humedades en casas con escaso mantenimiento y mal ventiladas. El presidente del Jaén descontento, Juan Manuel Camacho, desgranó, en una entrevista con Jaén Hoy, un listado demoledor de agravios contra su pareja de baile (por mucho menos de eso el Tribunal de Rota te da una nulidad matrimonial por un módico precio).

Digamos que Camacho se marcó una Pedroche y dejó muy poco para la imaginación con el traje que le hizo al pacto. Tapó lo justo las vergüenzas y mostró hasta dónde está dispuesto a llegar para marcar el patrón que sigue la formación que preside. Habrá que rastrear si lo que existen son varias sensibilidades dentro del partido en relación con lo que se evidencia y, sobre todo, el modelo a seguir. Doble aleteo de la mariposa. Lo que no hizo, sin duda, es más amigos.

Uno de los “agraciados” con múltiples pedreas estos días es el concejal y tercer teniente de alcalde, Vicente Oya, que las recibe a diestra y siniestra. Ya sea por su "no gestión" en Urbanismo o por las formas que denuncian los integrantes del servicio jurídico. Dará por bueno el que fuera presidente del Colegio de Abogados aquello que canta Loquillo: “No vine aquí para hacer amigos. Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal. Pero en el fondo soy un sentimental”. Y que les den a los trogloditas, es un decir, le cantará el edil al jefe.

En cualquier caso, se le acumulan los expedientes X al alcalde. La amenaza de ruptura del pacto estará presente durante toda la legislatura y se sacará de paseo según el momento y los intereses de cada cual. El elefante está en la habitación y, sí, en esta ocasión, todos son conscientes de que la cacharrería es el Ayuntamiento.

El temor de Jaén Merece Más de ser fagocitados por el PP está más que fundado si analizamos los pactos recientes en clave local, autonómica o nacional. El oso espera el salto del salmón y lo trinca sin sutileza alguna. Sólo los elegidos remontan río arriba.