Dos socios a la gresca. PP y Jaén Merece Más encuentran en el conflicto una razón de ser o eso, al menos, parece. Al resto de los mortales este placer extraño de encajar golpes en público nos incomoda a la par que entretiene. Dan por buena la tesis nihilista de la novela llevada al cine: no creer en nada y, más metidos en faena, que el perfeccionismo es cosa de débiles, así que se aplican con esmero en su aparente autodestrucción. Al contrario que en la obra de Chuck Palahniuk, no hace falta descender a oscuros sótanos ni formar parte del club para disfrutar de esta pelea en el barro político. Eso sí, de las reglas del mítico club, cumplen a rajatabla la primera: No se habla del club de la lucha. De hecho, vemos los golpes y oímos navajazos dialécticos de calado, pero el discurso, sin embargo, es de un “buenrollismo” impostado de colegio de pago. Pacto a lo Mr. Wonderfull, aunque con moratones, brechas y sangre seca en la comisura de los labios.

En política, la tensión narrativa de un acuerdo de gobierno tiene lugares comunes o etapas que caen como días en el calendario. Son de sobra conocidos los arrumacos previos, un tiempo de luna de miel y un planificado distanciamiento cuando se avecina el nuevo encuentro con las urnas. La perspectiva cambia si eres el pez grande o si te tienes que buscar la vida en una piscifactoría. Sin embargo, aquí desde el pacto ante notario, todo se precipita y los mandobles se suceden dentro y fuera del cuadrilátero. Se queman etapas y el ruido de sables hace que cualquier cambio de agenda del alcalde, es un decir, se pueda interpretar como el día D de una hipotética moción de censura.

Nadie está tranquilo porque no se fían ni de su sombra y en el PSOE aguardan, ojo avizor, cuchillo entre los dientes, a que alguno de los púgiles tire la toalla o, por seguir el argumento, diga “basta” o directamente se desmaye tras el último puñetazo. Tenga este último moratón que ver con la gestión de Urbanismo, el centro de salud de La Alameda o con la no inclusión de jiennense alguno entre los premiados por la Junta de Andalucía en Sevilla, tan cerca y tan lejos.

La falta de sintonía entre ambas formaciones es evidente en asuntos menores y en asuntos de mayor calado. La comunicación interna está dinamitada y hay ediles que se enteran de la última cuando asisten a la rueda de prensa de turno. No hay terapia de pareja que valga, porque aquí lo liberador es el siguiente golpe al mentón. Lunes, suena la campana, vuelven los púgiles al ring.