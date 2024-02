Está mustio el presidente, esperaba percebes y la cosa se quedó en empanada. Las expectativas generan sueños húmedos demoscópicos que las urnas acaban por enfriar. Gatillazo electoral en una noche que se prometía felicísima, amancebado con todo lo que pudiera sumar a la causa. Sin embargo, ganó uno que pasaba por allí. Además, acabó la semana comiendo dátiles sí o sí con el Rey de Marruecos.

Se le está poniendo cara de entrenador del Barça, antes de su dimisión diferida, tira de excusas para explicar los descalabros a los que somete a sus barones territoriales en cada cita autonómica. La altura del césped, si está regado mucho o poco; como da el sol en función de la rotación gravitacional de la tierra; que si el socialismo gallego está en construcción. A Sánchez le faltó decir, tras el varapalo galleguiño, que la luna estaba en cuarto menguante y que así es imposible ganar unas elecciones. Su Big Data particular es que la izquierda nacionalista, la derecha xenófoba catalana y vasca y el primero que pase por Ferraz suman más que el PP. En su particular queimada algo mezcla regular y así no hay manera de que el aguardiente, con conjuro o sin él, queme como Dios manda. Dirá, mientras no me queme yo... A él le vale y a la militancia, de momento, también.

La semana no pintaba bien y estalló el caso Koldo. Habrá quien se fije en el nimio detalle de que ficharon al guardián de un lupanar para hacer carrera política, pero si su tarea era cubrir al simpar Ábalos, quizá fuera un acierto. Acostumbrado a tomar las de Villadiego y dar mandobles en callejones oscuros, le buscaron un destino “ad hoc”: consejero de Renfe. Quizá de él dependían las inversiones en los trenes de Jaén. Es broma. De ahí no podría trincar, presuntamente, porque no hay grandes partidas presupuestarias. Los caminos del Señor, ya se sabe, son inescrutables. Uno puede dar una educación ortodoxa a sus hijos y que salgan descarriados, así te puedes encontrar curas con pareja vendiendo pastillas de colores en el confesionario.

La semana jiennense se cierra con un extraño desprecio a la provincia. Según el docto criterio del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, nadie de la provincia de Jaén merece ser premiado en los reconocimientos del próximo 28 de febrero en la lejana Sevilla. Quizá, en un gesto que ha pasado inadvertido, nos hayan ahorrado un sufrido viaje por carretera o lo que es peor, por tren. Cinco premiados tienen denominación de origen malagueña, pero es que Málaga está de moda y aquí, se ve, estamos buscando modelos. Jaén, en tierra de nadie.