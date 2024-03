En el corazón de este nuestro paraíso interior, Jaén, ha tenido lugar un evento que agita el paisajeeducativo nacional desde hace quince años: el EABE 2024. Este encuentro de docentes es un eventodonde se han reunido más de 400 mentes que innovan y entienden la educación como el cambiodentro del convencionalismo tradicional. Un macroclaustro de personas que creen firmemente y porencima de todo en el poder de la educación para transformar el globo.

El sábado pasado, el evento atrajo a la docencia más innovadora, hambrienta y ansiosa por explorarnuevas fronteras en la enseñanza y el aprendizaje. El EABE es un despliegue asombroso de talleresque versan de distintos temas: desde el desarrollo de competencias clave hasta la aplicación deinteligencia artificial en el aula. Sin embargo, por encima de todo, existe una piedra angular: lanecesidad apremiante de educar desde la innovación y la excelencia pedagógica. Llegados a este punto,es urgente subrayar un hecho irrefutable: día tras día, en las aulas, hay miles de profes que se dedicanen cuerpo y alma para que nuestro alumnado sea humanamente mejor, docentes que se forman, quese esfuerzan, que prueban, que innovan, que se equivocan, claro, también, pero cuya prioridad es laeducación de sus chicos y chicas de clase. La docencia es una profesión que se pone en duda a diario yque se defiende poco a pesar de la hiperresponsabilidad que conlleva.

En un mundo que cambia a un ritmo exponencial, es imperativo que nuestra forma de enseñarevolucione al mismo tiempo, ¿quién puede parar aquello que ya está sucediendo? Y es que algunossomos conscientes; lo pude escuchar del tallerista y profe Juan Lerma: "tenemos que educar a nuestroalumnado para el siglo XXII, porque ya vamos tarde para lo que está pasando en el XXI" . Pero… ¿cómoeducar para un futuro que apenas podemos imaginarnos? La respuesta se encuentra en la raíz:imaginando primero cómo será ese siglo XXII. El alumnado de ahora no aprende como nos enseñaron;el alumnado de ahora quiere abrazar la "tecnologÍA", -aunque aún no sabe cómo usarla-, y necesitaingredientes como la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en las recetasde su rutina. Para mezclar todo eso, necesitamos manos de profes que nos dirijan. Necesitamos la raízque late debajo de la tierra: la docencia.

No hay nada que se haya quedado fuera de lo que el EABE ha abarcado: música, aplausos, sonrisas,retos, amistades... Cada momento fue una ventana a un mundo de posibilidades educativas; mientrastanto, más de 400 docentes asomándose a ella con ganas de volver el lunes a desplegar lo aprendido.Qué trabajo más bonito el de disfrutar enseñando, y qué poco valor social se le atribuye en ocasiones.Quienes innovamos en las aulas somos un imperio, pero también hay una parte de profesorado que lohace siendo esos "profes península" que, desde sus propios centros, están liderando la revolucióneducativa sin apoyo y con resistencia tradicionalista de una oposición. Es imposible poner barrera ala ola, es inservible decir “por aquí no pasarán”. Y es que el mundo está cambiando y, como dijo CésarPoyatos en el EABE 2024, la pregunta ya no es ¿IA sí o IA no?, sino ¿IA cómo, IA por qué? Si bien elavance tecnológico puede ser una herramienta poderosa para mejorar el proceso educativo, nuncadebe reemplazar la conexión humana, la calidad y la calidez de la interacción humana. Tenemos eldeber moral de asegurarnos de que la tecnología siempre esté al servicio de la excelencia pedagógica.

En definitiva, la docencia es algo así como la arquitectura del futuro social y el EABE es uno de losmuchos lugares donde se juntan profes y maestras/as para disfrutar de manera voluntaria año trasaños de la revolución de las aulas. El EABE es un llamado a la acción, es un recordatorio de que elfuturo educativo está en nuestras manos, es una alerta de responsabilidad, la alarma del móvil quenos obliga a imaginar un mundo donde cada estudiante tenga la oportunidad de ser quien sueña ser.Cuando las luces del aula se apagan y deshago el camino por el pasillo agarrando la mochila, encuentrouna efímera sensación de alivio momentáneo: mañana, más y mejor. Poco después, en mi cabeza, denuevo esa musiquilla se repite sin parar “EABE-EH-EH, EN JAÉN”, de The Cramberries, con andares deprofe zombie agotada, pero profundamente feliz.