Alberto Lasarte sobre el Real Jaén: "Es un equipo preparado para grandes cosas"

Empate complicado el de ayer en La Victoria, complicado por un juego que no gustaba nada al aficionado, que aburría, que no encadenaba pases acertados y que, cuando lo lograba, solo dejaba ocasiones aisladas de gol que hasta el minuto 83 no cuajaron. A pesar de todo, ambos entrenadores creen que hubo un Jaén que pudo ganar y si, pudo haberlo hecho durante las ocasiones de los primeros 15 o 20 minutos donde salieron cómodos hasta que el gol rival les hizo venirse abajo.

Durante el encuentro, en varias ocasiones, se escucharon reproches de la grada a los suyos, al descanso, durante el partido, al final de este. No debe ser fácil escuchar esto desde el verde y, quizás por eso, el entrenador del Almería B, Alberto Lasarte, mandaba un mensaje a la afición del Jaén señalando que el club tiene un "equipo preparado para grandes cosas" esperando que el viaje del Real Jaén a Almería en la segunda vuelta sea con opciones de ambos a puestos nobles.

Sobre el partido habló, como no podía ser de otra forma, el técnico del Real Jaén que se refirió al partido pensándolo en frio como "frustrante" siendo consciente que la salida fue buena "pero no lo aprovechamos". Se mostraba en el pospartido consciente de que tras el gol rival no había hecho los suyos las cosas todo lo bien que deberían y en este sentido, tras las prisas finales que le llevaron a cometer fallos, ha indicado que "cuando las cosas no van llegando siempre entra un poco de ansiedad". El único remedio posible frente a eso lo que trataron de hacer pero sin efecto en sus jugadores que siguieron cometiendo fallos por las prisas de intentar ganar en los últimos minutos y es que "intentamos desde fuera tranquilizar".

Ahora el equipo tendrá tiempo para pensar, el próximo encuentro del Real Jaén no se dará hasta el próximo 17 de diciembre en un encuentro contra Torredonjimeno, derbi provincial que será el penúltimo encuentro antes del parón navideño. El último será el Juventud Torremolinos, líder de grupo y difícil rival para un Real Jaén que a pesar del partido de ayer queda en puestos de play off tras este encuentro.