Álvaro Muñiz: "El Real Jaén, por cómo veo que se están haciendo las cosas, jugará en el fútbol profesional en unos años"

Álvaro Muñiz (Gijón, 1988) está siendo uno de los destacados del Real Jaén en la segunda vuelta. El mediocentro, que llegó en enero procedente del La Unión Atlético de Segunda Federación, se ha convertido en un fijo para Roberto Peragón en la medular.

En sus primeras semanas le costó entrar en el once, pero sobre todo a raíz de la llegada de Roberto Peragón se ha convertido en un indiscutible al lado de Adri Paz. A sus 35 años, aporta experiencia además de calidad, colocación y un potente disparo. Y además, desde la semana pasada, también sabe lo que hacer un gol con la camiseta del Real Jaén.

Pregunta: Llegas al partido de ida del play off ante la UD Torre del Mar tras anotar tu primer tanto con la camiseta del Real Jaén en El Ejido. ¿Qué se siente al marcar un gol defendiendo este escudo?

Álvaro Muñiz: - Yo no le doy mucha importancia a hacer goles, pero es verdad que la sensación de marcar un gol es muy bonita. Sobre todo, cuando ves la ilusión que genera en tanta gente, como pasó en El Ejido, con la gran cantidad de gente del Real Jaén que se desplazó.

Pregunta: - Después de no poder firmar el ascenso directo en la última jornada, ¿cómo habéis afrontado la semana? ¿Ha sido difícil cambiar el chip para ponerse en modo play off?

Álvaro Muñiz: Es cierto que era un uno por ciento de posibilidades y un 99 por ciento de esperanza. Sabíamos que teníamos que hacer los deberes en El Ejido y esperar lo que hacía el Juventud de Torremolinos. Al final nos toca por el camino más largo. En lo personal, desde que vine aquí en enero sabía que era muy complicado. Nos podíamos equivocar muy poco, y de hecho en esta segunda vuelta nos hemos equivocado muy poco pero no hemos llegado. Tenía claro que nos tocaría ascender en el play off.

Pregunta: - Ahora en esta primera eliminatoria os toca la UD Torre del Mar, quinto clasificado. Un equipo que ha cambiado recientemente de entrenador y con el que seguramente hicisteis el mejor partido de la temporada hace un mes. ¿Cómo lo ves? ¿Prevés un partido similar o será diferente?

Álvaro Muñiz: - Personalmente, fue el partido más completo que hemos hecho de que Roberto llegó. Pero el escenario es totalmente diferente. Te encuentras con una superficie distinta, unas medidas distintas y fuera de casa. Un play off siempre es difícil. Sobre todo lo que tenemos que hacer es competir, intentar cometer los menos errores posibles y estar acertado en el área rival. Si hacemos eso, vamos a tener mucho ganado.

Pregunta: - ¿Se juega diferente cuando hay un partido de vuelta, cuando es una eliminatoria a 180 minutos?

Álvaro Muñiz: Hay veces que hay que mantener la cabeza fría y saber que quedan 90 minutos por delante cuando salgamos de allí. No todo se puede decidir en la ida. Estamos preparados para eso.

Pregunta: - Llegaste en enero desde una categoría superior como Segunda Federación. ¿Ha merecido la pena el cambio?

Álvaro Muñiz:- Sí, para mí ha merecido la pena. En mi presentación ya dije que el día que mi hijo sea mayor le diré que jugué en el Real Jaén. El venir a un club de esta dimensión, de lo que genera y de lo que mueve, a mí ya me ha compensado. El Real Jaén, por cómo veo que se están haciendo las cosas, jugará en el fútbol profesional en unos años.

Pregunta: - A nivel personal, te costó un poco al principio encontrar la regularidad, pero de un tiempo a estar parte te has hecho dueño de un sitio en el mediocampo del Real Jaén. ¿Qué tal llegas al play off?

Álvaro Muñiz: - Yo siempre he trabajado de la misma manera, tanto cuando he estado en el once, como cuando no. Todos somos importantes. Al principio, había un entrenador que confiaba más en otros compañeros, y ahora, hay un míster que por suerte me está dando confianza y le estoy respondiendo. En lo personal llego en muy buenas condiciones al play off y seguiré trabajando para que se vean los resultados y se consiga el objetivo del ascenso.

Pregunta: - En ese sentido, el club está mejorando con gestos como el de esta semana con la afición tras los abusivos precios que estipuló la UD Torre del Mar. ¿Es algo que valoráis dentro del vestuario?

Álvaro Muñiz: - Cuando llegué aquí a Jaén, también estaba recién llegado Fran Anera y ya se notaba algo de cambio. Para mí Fran está siendo súper importante. Es directo, dice lo que piensa, es muy trabajador y siempre pendiente de los futbolistas. Le importa mucho que tengamos una masa social importante y sabe que la afición es muy necesaria para arroparnos. Además, en esta categoría no hay ninguna afición como la nuestra.

Pregunta: - ¿Qué mensaje le trasladaría a la afición de cara a este play off?

Álvaro Muñiz: - No me gusta mucho hacer llamamientos, porque ellos se basa en el juego y en el resultado. Así lo acepto y así convivo con ello. Para mí, que sigan como hasta ahora, porque cuanta más gente se sume, más rendimiento va a dar el equipo y más arropados nos vamos a sentir. El Real Jaén más pronto que tarde va a estar en categorías superiores.

Faceta como entrenador en el equipo femenino, que lucha por el ascenso a 1ª Nacional

Además de su faceta como jugador, Álvaro Muñiz es, desde hace unos meses, entrenador del equipo femenino sénior del Real Jaén. Una oportunidad que surgió al poco de su llegada. "Me gusta mucho el tema de entrenar. Me he estado sacando el título y me gusta mucho aprender de los entrenadores. Entonces, hablé con Monti porque necesitaba unos meses de experiencia, me comentó la posibilidad de entrenar al equipo femenino y mi mujer me animó a ello".

De momento, está muy satisfecho. "La experiencia está siendo súper bonita. Estoy aprendiendo mucho de ellas. Lo que estamos trabajando, está surtiendo efecto porque estoy notando en ellas un cambio muy grande".

El conjunto femenino jaenero afronta estos días un reto apasionante como el ascenso a 1ª Nacional, tras proclamarse campeón a nivel provincial. En la primera eliminatoria se enfrenta a la UD Loreto, equipo sevillano. En el encuentro de ida, disputado ayer, las jiennenses consiguieron vencer por 3-1, aunque Álvaro Muñiz no pudo estar en el banquillo por la concentración del equipo ya en Torre del Mar.

"Aunque no pueda estar con ellas, hemos trabajando durante la semana que viene lo más bonito para ellas. Si quieren hacer ruido y que el fútbol femenino sea importante en la ciudad y la gente se sume, tienen que disfrutarlo y competir bien. En las últimas jornadas, tras golear al Úbeda Viva y Linares Deportivo, ya me demostraron que están capacitadas para ganar a cualquiera".