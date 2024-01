La segunda mitad del partido contra el Barça vuelve a convertirse en una sentencia para el Jaén Paraíso Interior FS

El Jaén Paraíso Interior FS, tras ser recibido como bien merece un equipo de Supercopa, arrancaba su partido con las pilas puestas y un ambiente caldeado en el Olivo Arena. Mallorca Palma Futsal y Jimbee Cartagena ya habían jugado su partido y había ganas de seguir viendo fútbol sala de primer nivel pero antes de ello, tratándose del día que se trataba, no podía faltar una visita de los Reyes Magos.

El partido comenzaba con el Barça dominando la posesión del encuentro y haciendo lo que mejor sabía hacer, mover el balón para tratar de poner en apuros a un Jaén Paraíso Interior FS sobresaliente en defensa. Y si la defensa estaba siendo sobresaliente, similar nota se merecían los robos de balón y la intensidad que lograban imprimir en el encuentro, algo que dio sus resultados con una victoria al descanso. A los 7 minutos de comenzar el encuentro César lograba adelantar al equipo y pocos minutos después, en el 10, un balón al larguero se convertían en la ocasión más clara del Barça. El momento polémico del partido llegaba en el minuto 11 cuando una mano al borde del área no pitada provocaba la reacción de la afición que reclamaba la falta, revisado el VAR la razón era para el Jaén Paraíso Interior FS que no pudo aprovechar la ocasión por una férrea defensa rival. Pocos minutos faltaban para el final del primer tiempo cuando el Jaén pudo poner el 0-2 pero el esférico se estrellaba contra la madera de forma contundente. La ventaja al final del primer tiempo debía de no despertar los fantasmas del pasado, cuando el Jaén ganaba 2-0 en el play off por el título de liga y el segundo tiempo se convertía en una remontada culé.

Arrancaba el segundo tiempo poniendo el conjunto catalán el balón en juego y solo unos segundos después el Jaén ya disfrutaba de la primera ocasión del segundo tiempo pero el arranque seguía un guión similar al primer tiempo, posesión culé e intensidad y defensa aportada por el conjunto amarillo. El Barça disfrutaba de algunas ocasiones más que en los primeros minutos del primer tiempo pero las de Jaén eran más claras. La igualdad estaba servida sobre el parqué pero el resultado seguía siendo favorable para el Jaén Paraíso Interior FS. Una segunda amarilla a Matheus tras la primera en el primer tiempo de partido, daba la ventaja de jugar con más hombres en pista al Jaén Paraíso Interior FS, una ventaja que no supo aprovechar a pesar de tres lanzamientos a puerta que ponía en apuros a Miquel Feixas. Sin embargo, en un robo de balón Sergio González se convertía en el autor del gol del empate tras un pase de la muerte. Faltaban 8 minutos para el final y la tensión era máxima. Barça, que había perdido posesión en los minutos anteriores, se había venido arriba con el gol e iba a por todas pero Jaén no bajaba los brazos y se sentía capaz de lograr el pase a la deseada final. Un lanzamiento de Mati que chocaba contra el cierre culé, dejaba el balón suelto y haciendo temer lo peor para el Jaén que recibía el 2-1 en contra. Aun restaban 4 minutos para el final y, como no podía ser de otra forma, Jaén atacaba de cinco en busca del empate con Michel como portero-jugador. Hubo ocasiones pero quizás fruto de los nervios, la intensidad y lo que se podía lograr, el balón parecía no querer entrar. La Supercopa de España se resistía una vez y, una vez más el Barça lograba llevarse el partido en la segunda mitad, esta vez por 2-1.

La final del domingo enfrentará al Barça y al Jimbee Cartagena.

Los datos del partido

Quinteto inicial Barça: Acoelho, Dyego, Sergio G., Erick, Miquel Feixas

Quinteto inicial Jaén Paraíso Interior FS: Espíndola, Nem, Michel, Taborda, Mati Rosa

Tarjetas amarillas: Matheus, Erick, Miquel Feixas, Chino, Michel.

Tarjeta roja: Matheus por doble amarilla