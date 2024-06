Bidasoa Irún - Barça y Logroño La Rioja - Bathco Torrelavega, en semis de la Copa del Rey de Jaén

FC Barcelona y Bidasoa Irún y B, Lo... y ... son los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey de Balonmano tras un viernes trepidante y lleno de espectáculo en el Palacio de los Deportes Olivo Arena de Jaén.

FC Barcelona 42 - 26 Frigoríficos del Morrazo

El Barça, gran dominador del balonmano español en los últimos años, hizo gala de su condición de principal favorito al título copero y venció con contundencia al Frigoríficos del Morrazo (42-26).

Los pupilos de Carlos Ortega rompieron el partido a través de la defensa, con un inspirado Gonzalo Pérez de Vargas. Además, acompañaron esa intensidad con acierto el acierto en ataque, sobre todo de Melvyn Richardson.

Ya durante la primera mitad, el FC Barcelona mantuvo a los gallegos durante ocho minutos y sin anotar y logró una renta de hasta siete goles (15-8). Pese a introducir a la segunda unidad, los culés siguieron firmes y al descanso elevaron la distancia a los diez tanto (25-15). En el segundo acto, el entrenador del Barça repartió minutos y dosificó esfuerzos, mientras los de Cangas de Morrazo lo intentaron sin éxito, pendientes del play out por la permanencia que disputan la próxima semana ante el UBU San Pablo Burgos. Hoy, los azulgranas afrontan las semis ante Bidasoa Irún (16:30 horas).

Bidasoa Irún 43 - 28 Caserío Ciudad Real

Bidasoa Irún también cumplió los pronósticos en su eliminatoria de cuartos de final. Los irundarras no titubearon ante el Caserío Ciudad Real, que se había ganado el derecho a soñar con todo tras ser el único equipo de la División de Honor Plata Masculina en llegar a esta fase final.

Los primeros minutos estuvieron marcados por un Ciudad Real impreciso. Los fallos en los últimos metros de los ciudadrealeños dieron pie a que el conjunto dirigido por Jacobo Cuétara se pusiera varios goles por encima en el marcador, aprovechando la portería vacía hasta en dos ocasiones. A pesar del apoyo de los aficionados de Caserío y las paradas de Oscar Ruíz, el ecuador de la primera mitad ya situaba a los irundarras con 5 goles de ventaja impulsados por los goles de Pedro Pacheco.

Bidasoa Irún dominó el partido con la calma característica de jugadores acostumbrados a la presión de la máxima élite del balonmano español. Al descanso, diferencia de 10 goles entre los equipos, distancia que finalmente fue insalvable y que se vio aumentada hasta los 15 tantos (43-28) en una segunda mitad en la que los de Santiago Urdiales no lograron hacer daño a los vascos, que encaran en semifinales el reto de dejar en la cuneta al FC Barcelona.

Logroño La Rioja 34 - 28 Fraikin Granollers

Logroño La Rioja se llevó la eliminatoria de cuartos de final entre dos de los aspirantes. Los franjivinos iniciaron el partido de manera fulgurante, pero se encontraron una buena reacción de los vallesanos, que se pusieron por delante por primera vez pasado el ecuador de la primera mitad. Sin embargo, Logroño La Rioja cogió el timón y se marchó al descanso con tres goles de renta (17-14).

En el segundo tiempo, Fraikin Granollers salió más alegre en labores ofensivos pero se topó con la figura de Xoan Ledo, el guardameta internacional de los riojanos, que permitió a los suyos alcanzar una ventaja de cinco goles. Intentó el cuadro catalán estrechar el electrónico y ponerle pimienta al final del partido pero se encontró con un Logroño La Rioja muy acertado que certificó la victoria (34-28) con solvencia. Ahora, en semifinales se verán las caras con Bathco Torrelavega

Bathco Torrelavega 30 - 31 REBI Cuenca

Bathco Torrelavega fue el primer equipo en lograr su billete a semifinales tras un auténtico partido ante REBI Cuenca, que pese a ir durante la mayor parte del encuentro a remolque, mantuvo sus esperanzas de remontada vivas hasta el final. Los cántabros, liderados por su portero Mile Mijuskovic, dispusieron de ventajas amplias pero los conquenses remaron hasta el final, en la eliminatoria a priori más igualada de estos cuartos de final.

Desde el arranque las paradas de Mijuskovic dieron alas al Bathco Torrelavega, que poco a poco fue aumentando su ventaja. Los conquenses se aferraron a Javi Muñoz para aplacar a los cántabros y detener la sangría, logrando llegar al descanso con una desventaja de sólo dos goles 15-17) con Miguel Espinha liderando esa reacción.

Tras la reanudación, el guion volvió a ser muy semejante al vivido en la primera parte con Mile Mijuskovic nuevamente haciéndose gigante bajo palos, para que fuese el conjunto cántabro el que aumentase de nuevo su renta. Mientras, REBI Cuenca trató de no descolgarse y mantenerse cercano en el marcador, pese a continuar a remolque.

No obstante, el cuadro dirigido por Lidio Jiménez no había dicho, ni mucho menos, su última palabra en este encuentro de cuartos de final. A once minutos de finalizar el partido, REBI Cuenca se puso a tan sólo un tanto de Bathco Torrelavega. Impresionante una vez más la resiliencia conquense para reaccionar una y otra vez a situaciones de lo más adversas. Entonces llegó lo que parecía inevitable: el empate del cuadro conquense y un final de infarto. Lo que vino a continuación fueron unos minutos finales frenéticos con un intercambio de golpes constante por parte de los dos equipos en el que, finalmente, Bathco Torrelavega, logrÓ imponerse para sellar su plaza en la semifinal (31-30). Esta tarde (19:00 horas), semifinales ante Logroño La Rioja.