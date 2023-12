Los que entran por los que salen: la llegada de Carlos al Real Jaén obligará a prescindir de jugadores

Carlos se convertía hace unos días en la segunda de las incorporaciones del Real Jaén tras la llegada de Fernando. La nueva incorporación es un conocido por la afición que afronta, como también hará el segundo mencionado, su segunda etapa en el club de la capital. Ya vistió durante una temporada la camiseta blanca y morada y supo ganarse el cariño de unos aficionados que están deseando de verlo durante el próximo encuentro frente al Juventud Torremolinos algo que, por su parte, sería totalmente factible ya que según ha señalado a Jaén hoy "llego perfectamente" añadiendo que "si el míster quiere disponer de mí estoy al 100%".

Sobre la actual plantilla también se ha mojado opinando también respecto a lo que vio en el último encuentro en el que el Real Jaén remontó a Torredonjimeno y llegando a ganar por 4-1. En este sentido ha indicado que "el equipo se le vio que tenía mucha calidad y vi que en la segunda parte se jugó muy bien".

Esta segunda etapa la afronta de una forma especial ya que la situación del club es mejor a la que vivió en su anterior etapa por lo que, dice, "tenía ganas de volver" y no ha escondido que "en estos dos años desde que me fui he estado muy cerca de hacerlo en varias ocasiones".

Todas las llegadas conllevan salidas y con la suya son dos incorporaciones como delanteros, que serían cuatro en plantilla, a lo que hay que sumar en cuanto a fichas el próximo regreso de Montiel que ya tiene el alta médica y está en su última fase de recuperación física con la adaptación al ritmo de grupo. Sobre las posibles salidas se ha pronunciado precisamente Carlos quien ha indicado que "el que pueda quedarse desearle lo mejor para el equipo y si hay alguno que tiene que salir que siga yéndole bien, que siga disfrutando del fútbol que es lo que nos gusta", consciente de que estos movimientos son propios del fútbol. Uno de los nombres que suenan con fuerza para su salida es el de Brian a pesar de que este, en declaraciones a Radio Jaén Cadena Ser, se mostraba tranquilo con su situación.