Cristian Sanz: "El objetivo es optar a todo"

El nuevo director deportivo del Linares Deportivo, Cristian Sanz, ha sido presentado esta mañana ante los medios de comunicación y en compañía del presidente del Consejo de Administración de la entidad azulilla Luis Vera.

Cristian Sanz, madrileño de 32 años, llega a Linarejos avalado por su amplia experiencia en el mundo del fútbol ocupando diferentes facetas en clubes como el RCD Espanyol, SD Huesca, UD Las Palmas y en las últimas cinco temporadas en la AD Alcorcón, de dónde procede. Ante las preguntas de la prensa, ha reconocido que el primer contacto se produjo hace dos semanas y que llega con ilusión y ganas de aprender del club, de sus profesionales y de la ciudad y de empezar este nuevo proyecto y nuevo reto.

Planning de trabajo: "Acabo de llegar. Lo primero que haremos será hablar con los jugadores que aún pertenecen al club. Hay que valorar renovaciones y bajas y haremos lo mismo con la figura del entrenador".

Continuidad de Romerito: "Empezaremos a hablar con todas las opciones que haya. Él es la primera porque es el que está".

Objetivo del club la próxima temporada: "Tenemos que ser competitivos en Linarejos y fuera. La categoría cada vez se está poniendo más difícil. En el grupo, que aún estar por conformar, hay equipos de gran entidad y con presupuestos muy altos, pero el objetivo es optar a todo".

Presupuesto: "No tenemos todavía un presupuesto fijo. Es difícil pero consiste en adaptarse. Intentaremos hacer la plantilla más competitiva posible para optar a todo".

Filosofía: "Estamos abiertos a todo. Nuestra idea es elaborar una plantilla mixta, con veteranos y jóvenes. Llevo tiempo en Alcorcón enfocado en talento joven, tanto para rendimiento inmediato como a futuro, pero la idea es hacer una plantilla mixta en cuanto a edad".

Motivaciones para firmar: Es un club históricamente grande. Ahora está sufriendo un cambio que esperemos que sea para bien. Me atrae por la ciudad, por las personas y por la pasión de la afición, que se vuelca y va a ser fundamental para nosotros".

Cerrar el proyecto deportivo, principal preocupación del Consejo de Administración

El presidente del Linares Deportivo Luis Vera se ha indicado que la elección de Cristian Sanz se ha visto motivada por "su saber hacer en dirección deportiva, secretaría técnica y scouting en grandes clubes" y le ha señalado como "un perfil muy válido para la selección de jugadores para armar un equipo competitivo". En ese sentido, Luis Vera ha reconocido que les urgía "la contratación del director general y del director deportivo y cerrar la plantilla".

En cuanto a la creación de la Asociación de Pequeños Accionistas del Linares Deportivo, Luis Vera ha señalado que la idea del Consejo de Administración es "ser transparentes". "Cuando cerremos el proyecto deportivo contaremos con jugadores antiguos y representativos, con las peñas, con los aficionados y con los accionistas. Contaremos con la nueva asociación como con cualquiera que sea afín al Linares Deportivo".

El presidente del conjunto azulillo también ha valorado la demanda judicial de Miguel Hoyo en torno a la conversión en SAD de la entidad. "Las demandas judiciales no creo que tengan un recorrido más allá de la posible pataleta. Yo he visto el contenido de la demanda y no me parece muy adecuado. Hay que estar con el Linares Deportivo. No me parece bien esa manera de actuar para derrumbar el proyecto desde los juzgados. Judicializar el proyecto de conversión en SAD me parece un error y, si la persona que lo está llevando a cabo cree que ese es el camino, el Linares Deportivo irá a defenderse".

Por último, Luis Vera añadió que el objetivo del club es sacar la campaña de abonados "lo antes posible", pero apostilló que "lo primero es cerrar el proyecto deportivo para que haya una base sólida y Linarejos vuelva a ser un fortín".