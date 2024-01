Dani Rodríguez: “Va a haber momentos de la Supercopa en los que vamos a necesitar a la Marea Amarilla”

El Olivo Arena ya está engalanado con los colores de la Supercopa de España de fútbol sala. Un premio a la temporada que hicieron el año pasado FC Barcelona, Palma Futsal, Jimbee Cartagena y el Jaén Paraíso Interior FS. Será la tercera para el equipo amarillo y en el día de hoy su entrenador, Dani Rodríguez, su presidente, Germán Aguayo, y el capitán Míchel, han analizado en rueda de prensa una nueva cita histórica para la entidad.

El técnico ha afirmado que el “el equipo está ilusionado” y también de la ventaja que supone con respecto a años anteriores el hecho de que los jugadores ya tengan experiencia en partidos que dan títulos. “Nos estamos acostumbrando a este tipo de citas pero tenemos que valorarlas”, ha aclarado el entrenador jiennense quien también ha querido poner el foco en la dificultad del rival al que se enfrentan.

“Tenemos que saber con quién nos estamos jugando el pase a la final, porque a pesar de las bajas siempre tienen figuras que desequilibran partidos”, ha dicho en referencia al potencial del FC Barcelona. Le ha dado la razón Míchel en este sentido: “El Barsa está lleno de estrellas. Tenemos que estar bien en defensa y concentrados”. Además Dani Rodríguez ha puesto sobre la mesa una declaración que evidencia el hecho de que el Jaén Paraíso Interior FS ya está entre los clubes más grandes de este deporte: “Hace ya muchos años que el FC Barcelona no se relaja contra nosotros”.

Frenar a Pito

A pesar de las bajas con las que llega el FC Barcelona, cuenta en su plantilla con el que es actualmente el mejor jugador del mundo, el brasileño Pito. Sobre si hay un plan específico para frenarle también se le ha preguntado al técnico amarillo. “El planteamiento va a ser el mismo que contra cualquier equipo que tiene un jugador un poco más determinante. Más allá de algún marcaje así más específico, no vamos a variar mucho”, ha desvelado.

Y también ha dejado claro que hay optimismo dentro del equipo. “La plantilla está confiada en hacer un gran partido, en que se le puede plantar cara al FC Barcelona. Los jugadores tienen que creérselo pero no podemos estar relajados. Me aferro a esa victoria que se nos quedó en el tintero la pasada temporada en la final del play off por el título de liga”, ha agregado Dani Rodríguez.

La Marea Amarilla jugará

Si en algo han coincidido tanto el entrenador como Míchel es en la importancia que va a tener la afición del Jaén Paraíso Interior FS en el partido de este sábado a las 18:00 horas. “El ambiente va a ser muy importante. Va a haber momentos del partido en los que vamos a necesitar a la Marea Amarilla. Estoy seguro de que la gente no va a fallar porque el crecimiento social que está teniendo el club es increíble y ese es el mejor título”, ha defendido el preparador de los amarillos.

Míchel por su parte ha hablado de lo especial que es para él, siendo jiennense, jugar una cita así en su tierra y con la camiseta de Jaén: “Sabemos que vamos a tener el pabellón lleno de gente de Jaén. Personalmente para mí es un orgullo defender el escudo de Jaén, de mi ciudad, en cada partido. Tengo muchas ganas y muchísima ilusión”.

Importancia institucional

En cuanto al presidente, este ha reivindicado la importancia de que el Olivo Arena vuelva a albergar un evento con la élite del fútbol y que su club esté entre los participantes. “Estamos muy agradecidos por el hecho de que la Supercopa se juegue en Jaén y muy ilusionados. Todo esto es la recompensa a años de trabajo y deportivamente es algo muy bueno que siempre estemos en las citas importantes porque eso deja ver el enorme trabajo que hay detrás. Ojalá que podamos brindarles a nuestros aficionados una victoria”, ha terminado lanzando ese deseo.