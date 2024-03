Dani Rodríguez: "El empate hubiera sido lo más justo"

El entrenador del Jaén Paraíso Interior FS Dani Rodríguez analizó en los medios oficiales del club amarilla la derrota del equipo ante el Viña Albali Valdepeñas (3-2). "El partido ha tenido dos partes diferenciadas. Un primera parte en la que hemos salido muy mal, hemos regalados los dos goles. En la segunda hemos tenido las ideas más claras, yendo a por el partido. Después de las ocasiones a última hora con el portero-jugador, quizás el empate hubiera sido más justo".

Sobre el Viña Albali Valdepeñas, indicó que no se esperaba a un rival diferente. Están en su casa y en una buena dinámica. He echado en falta sobre todo haber estado más finos en esos primeros minutos, con muchas pérdidas y situaciones de transición que fuera de casa no te puedes permitir":

Sobre el papel de Dani Zurdo en la segunda mitad, tras su doblete, Dani Rodríguez puntualizó que "si algo caracteriza a esta plantilla es que todos tienen que hacer bien su rol rol. Ellos han salido muy verticales y en la primera parte necesitábamos más gente a nivel defensivo, como Nem o César, que en esa faceta destacan un poco más. Luego, Dani ha hecho lo que se le exige, lo que tiene que hacer todos los partidos y esa tiene que ser la línea a seguir. Somos catorce y tenemos esa fortuna porque otros equipos no tienen tanto. Hay que ir valorando cómo va el partido para que en cada momento estén los mejores".

Con la Copa de España en el horizonte, reconoció que "veníamos de hacer los deberes y estamos mirando un poco de reojo a la Copa de España. En Primera División tienes que salir a tope porque si no, te pasan por el encima".

RESUMEN DEL PARTIDO: