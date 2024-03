David Martín ejecuta al Linares Deportivo en un cruel desenlace en el Nuevo Mirador (2-1)

Desenlace cruel para el Linares Deportivo en el Nuevo Mirador. El conjunto azulillo fue capaz de igualar el tanto de Zequi, con un gran cabezazo de Rafa Llorente en el minuto 90, pero en las postrimerías del choque, en la última acción del partido y cuando los de David Campaña se veían con un punto en el zurrón, el Algeciras CF logró llevarse los tres puntos con un gol de David Martín.

El técnico azulillo apostó por reubicar a Molina en el lateral zurdo en sustitución de Varela, con el regreso de Ángel Martínez a la titularidad en el eje de la zaga, al lado de Antonio Marín. El lugar de Rodri lo ocupó Alberto Moreno, en un once al que volvió Álvaro Vázquez como estilete en punta.

En la primera parte, hubo alternancia en el dominio en el juego y en la posición, con jugadas de peligro en las dos áreas y protagonismo para los dos porteros, Lucho García en los locales, y Samu Casado en los visitantes. La primera gran ocasión fue en el 16' para Berlanga, tras un buen pase de Álvaro Vázquez. El remate del 11 linarense lo atajó el guardameta colombiano. La respuesta algecireña pues un centro-chut que estuvo cerca de sorprender al cancerbero azulillo.

En el 24', Zequi, el más activo en el Algeciras CF, puso a prueba a Samu Casado, que despejó con el cuerpo en primera instancia, y en el rechace volvió a parar el disparo del 20 a ras del poste. Un minuto después, el Linares Deportivo también estuvo muy cerca de adelantarse en el marcador. En una acción de banda, Berlanga centró tenso al interior del área, el zaguero Juan Rodríguez despejó hacia su portería y Lucho García, en una intervención felina, salvó el autogol en la última gran ocasión de los primeros 45 minutos.

Últimos minutos de infarto

Ya en la segunda mitad, el Linares Deportivo buscó con más ahínco la portería contraria. Rafa Llorente, con un remate de cabeza a bocajarro a centro de Perejón, obligó a Lucho García a despejar in extremis. Poco más tarde, un disparo de Álvaro Vázquez se marchó ligeramente desviado. Fue una de las últimas acciones del delantero que salió del terreno de juego en el 62' por Samu Corral.

No acertó el cuadro linarense y lo acabó pagando porque el Algeciras en su primer acercamiento del segundo acto, hizo el 1-0. Triangulación algecireña, balón filtrado de López Pinto, Mario García sirvió el balón al área y Zequi se anticipó a la defensa azulilla para rematar a la red en el 62'.

Por debajo en el marcador, David Campaña buscó un revulsivo con la entrada de Buyla y Hugo Díaz, primero, y después de Berjaga. Aunque sin un juego excelso, a base de empuje, el Linares Deportivo fue encerrando al Algeciras CF, que intentó resistir para mantener su exigua ventaja.

En el 85', se protestó un más que posible penalti sobre Hugo Díaz tras un agarrón de Diori, que el colegiado no señaló. Fue el preludio del 1-1. Jugada elaborada de los azulillos, que llegó a Antonio Marín en banda derecha, el zaguero centró y Rafa Llorente desde el punto de penalti remató con un cabezazo inapelable.

El árbitro prolongó cinco minutos y cuando parecía que el duelo iba a terminar en tablas se produjo la acción que cambió el devenir del partido. En la última jugada del choque, Lucho García envió un balón largo, lo ganó Admonio, y David Martín dentro del área disparó para batir a Samu Casado tras golpear en el larguero. Cruel desenlace para los azulillos.

El Algeciras CF, tras esta victoria in extremis, se acerca a tres puntos del play off a la espera del resultado del Recreativo de Huelva, mientras que el Linares Deportivo permanecerá en la decimosexta posición, con la esperanza de que sus rivales directos no sean capaces de sumar y poner más complicada la salvación.