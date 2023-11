Emilio Fajardo califica de "espectacular" la actuación del Real Jaén en Copa del Rey

No pudo ser aunque lo intentasen hasta el final, en los últimos cuatro minutos cuando iban ganando 1-2 el pase a la final se escapaba. El despliegue de recursos demostrado hoy por los jugadores de Emilio Fajardo ha estado más a la altura de un equipo de superior categoría que de la Tercera División en la que compite el conjunto de la capital. Tras el partido el técnico del equipo calificaba el juego de sus hombres como "espectacular" mientras que Fernando Estévez, entrenador del equipo visitante, valoraba el encuentro de "durísimo" para los suyos señalando que el Real Jaén "creo que hoy ha hecho un grandísimo partido y nos ha puesto en determinados momentos contra las cuerdas". En los días previos a este partido el entrenador del conjunto visitante ya preveía un duelo complicado para los suyos por lo que, como él mismo ha reconocido, ha contado para el once inicial con un 80% de jugadores que han sido titulares en algún momento.

El gol que ha dado la victoria al CD Eldense se producía tras pitar el colegiado un penalti que le costaba a Pablo de Castro la segunda amarilla, y por tanto expulsión, al final del encuentro. Ha sido esta quizás la decisión arbitral más criticada por una afición que reprochaba numerosas decisiones durante los 90 minutos de duración del encuentro. Sobre este tema, los árbitros, ha sido preguntado Emilio Fajardo en rueda de prensa quien ha señalado que "del arbitraje no voy a hablar, no voy a hablar porque yo estoy en Tercera División y puede estar mucha gente esperando que hable del árbitro y entonces lo más fácil es castigar a este entrenador por cualquier cosa que diga, me caigan diez o doce partidos" a lo que ha añadido "si digo lo que opino". Más allá de eso ha preferido centrarse en el juego de los suyos y en el partido vivido hoy en La Victoria de "un equipo de Tercera División que le compite a un nivel altísimo a un equipo de Segunda A".

Como conclusión para todos, entrenador y jugadores, que las sensaciones fueron positivas y ahora toca trasladar esto a la competición liguera. Así lo señalaba Fajardo quien decía que "somos un equipo competitivo sin balón y lo que me hace más feliz es que lo hayamos enseñado en copa y lo podamos refrendar en Liga".