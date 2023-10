El primer equipo femenino de hockey línea tiene acento jiennense

El fin de semana del 4 y 5 de noviembre comienza la competición andaluza de hockey línea y Jaén hará historia, por primera vez Andalucía contará con un equipo femenino en este deporte. Muchas son las chicas que, atraídas por este proyecto, vendrán desde otros puntos de la geografía andaluza para formar parte de un equipo que despierta la ilusión de quienes componen el club.

Por el momento son 10 las chicas que forman parte de esta sección femenina del club y que compaginan sus vidas laborales y personales de la mejor manera posible aunque con pocos entrenamientos. Hace ya tiempo que La Salobreja se convirtió en el cuartel general de los equipos de hockey y que ahora cuenta, gracias a las adaptaciones hechas por el propio club, con una de las mejores pistas del panorama andaluz para este deporte. El pasado mes de septiembre, tras un pequeño parón durante el mes de agosto, comenzaban los entrenamientos ya con la mirada puesta en el inicio liguero. Sin embargo las novedades no llegan solas y es que este club, que si contaba con sección masculina, ha renovado equipaciones y caras, esto último con la posibilidad incluso de que haya nuevas incorporaciones.

Las buenas noticias y las novedades no siempre llegan solas y es que el cada vez mayor número de equipos y clubes que desean entrenar ha obligado a que Los Lagartos, que así se llaman, vean recortadas sus horas de entrenamiento que en estos momentos se limita a una hora y media los lunes y dos horas los fines de semana.

Historia del equipo

A nadie se le escapa que Jaén, con su orografía particular, no es la mejor ciudad para hacer algunos deportes y entre ellos se encuentra el patinaje. Sin embargo este no fue impedimento alguno para que unos amantes del patinaje llenasen los pocos rincones patinables de la ciudad. Con el paso del tiempo, las gestiones y la insistencia de quienes comenzaron con el club Xauen Patina lograron que se les cediese un espacio para dar sus clases pero, ¿qué podían hacer los padres mientras veían a sus hijos aprender a patinar? La solución fue sencilla, el hockey línea divertía a grandes y pequeños que compaginan a día de hoy clases de patinaje para quien tiene que aprender o mejorar con los entrenamientos de los equipos. Hasta ahora hombres y mujeres competían en el mismo equipo pero es ahora cuando las féminas contarán una sección nueva en el panorama liguero. El primer equipo andaluz exclusivamente femenino tiene acento jiennense.