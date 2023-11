Jaén Paraíso Interior FS - Alzira: victoria aplastante para reafirmar su juego (6-0)

El Jaén Paraíso Interior FS lo volvía a hacer, encadenaba su tercera victoria consecutiva y la tercera durante la temporada en el Olivo Arena. Al otro lado de la pista, esta vez, se encontraba el Alzira, colista de la clasificación y recién ascendido en la pasada temporada que comenzaba el encuentro sin mucha oposición ante un Jaén Paraíso Interior con ganas de dominar.

Así comenzaba el encuentro, Jaén dominaba, y Alzira hacía lo posible porque no llegase el primer tanto pero esto pronto se balanceó sobre el 40x20 y el conjunto visitante comenzó a oponer resistencia, llegaba y creaba ocasiones poniendo incluso en aprietos a Espíndola pero este deporte no siempre hace justicia a lo que se ve sobre el parqué y de eso sabe el Jaén que, haciendo un gran juego, no había logrado apenas victorias hasta hace tres jornadas llegando a pisar puestos de descenso. Fue precisamente en esta situación cuando llegaba el primer gol del conjunto amarillo en el minuto 12 de partido. Falta, jugada ensayada y un lanzamiento directo a puerta a balón parado de Renato que solo necesitó del empuje de Alan Brandi para que el balón tocase la red. Si cuando mejor estás jugando llega el primer gol es un golpe fuerte a la propia fe en la victoria y eso se notó en la defensa visitante. Los errores comenzaron a sucederse en la defensa visitante y fue precisamente en estas cuando un balón centrado por Dani Zurdo casi desde la línea de fondo, a pocos segundos del primer gol, le costaba caro al Alzira que empujaba el balón contra su propia portería, Joan marcaba en propia puerta al intentar despejar. Todavía quedaba por marcar un tercer gol antes del descanso, en este caso era Nem quien llegaba desde el centro corriendo y en la línea del área disparaba un zurdazo imparable para Fede.

A la vuelta del descanso, Alzira parecía reforzado parecía reforzado anímicamente, quería reponerse y había tiempo para ello. Lograban volver a defender y a ser los que durante unos minutos fueron antes del primer gol pero un incidente en la grada por el que un aficionado tuvo que ser atendido por las asistencias sanitarias, paralizaba el encuentro y dejaba al conjunto colista fuera del partido totalmente. Al reanudarse el Jaén era más fuerte y quería seguir aumentando las distancias ante lo que pudiese pasar en el tramo final de partido, tal fue así que un saque de esquina fue a parar a Nem, que se encontraba en los tres cuartos de pista, y golpeaba con mucha fuerza de volea y sorprendía nuevamente a Nem para el 4-0. Alzira generaba ocasiones a partir de aquí pero en la tarde de este viernes la suerte no estaba de su lado y ninguno de los balones entraba en la protería. Era momento de sacar toda la artillería, aun había tiempo y el técnico visitante ponía el portero jugador en pista. Quedaban siete minutos por delante pero el Jaén no se conformaba y en una recuperación en su propio campo, con portero jugador rival, lanzaba Taborda desde el área y entraba directa en la portería que defendía el Alzira. El sexto y último tanto llegaba en una recuperación del Alzira, Fede volvía a cambiarse por uno de los jugadores de pista con camiseta de portero pero el Jaén recuperaba y volvía a poner el castigo último sobre el marcador, esta vez era Mati Rosa el autor del último tanto en una media vuelta tras un pase entre los jugadores del Alzira que interceptaba el jugador amarillo. Los últimos minutos el Alzira trataba de aguantar y resistir de la mejor manera posible, ya sin portero jugador y esperando que los minutos corriesen lo máximo posible.

Los datos del partido

Quinteto inicial Jaén FS: Epíndola, Taborda, Michel, Nem y Alan Brandi

Quinteto inicial Alzira: Fede, Joan, Peiró, Gon y Carlitos

Tarjetas amarillas Jaén FS: Pedro Cuadra, Nem, Renato, Dani Rodríguez,

Tarjetas amarillas Alzira: Rafa Usín, Joan