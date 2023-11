El Jaén Paraíso Interior FS recupera a Hélder para su partido contra el Noia

Nueva jornada para el Jaén Paraíso Interior FS que, después de un último partido en el Olivo Arena, obliga a los de Dani Rodríguez a uno de los desplazamientos más largos de la temporada para enfrentarse en esta ocasión al Noia Portus Apostoli. El encuentro tendrá lugar en la tarde del sábado a partir de las 19:00 y, por primera vez para el club gallego, el encuentro se podrá seguir por Teledeporte además de la habitual plataforma de FEF TV. El colegiado Carlos Rodrigo junto a Fermín Sánchez-Molina serán los encargados de arbitrar el encuentro de gran relevancia para ambos equipos.

La expedición amarilla partía el pasado jueves por la noche con destino Galicia y tenían de descanso el viernes y la mañana de hoy sábado para llegar al encuentro en perfectas condiciones.

Las últimas han sido semanas duras para un Jaén Paraíso Interior que no se encontraba con la victoria aun jugando bien pero esta semana, tras el último encuentro en el Olivo Arena contra el Viña Albali Valdepeñas, la victoria ha dado un respiro a los de Dani Rodríguez que buscarán este sábado encadenar la segunda victoria consecutiva desde que comenzase la competición, lo que supondría la tercera victoria para el conjunto amarillo. Ya en el partido contra el Córdoba, contra el Barça o incluso en casa contra el Osasuna Magna dieron muestras de lo que podía ser el juego de este equipo y solo faltaba que la ración de suerte, que siempre es necesaria junto al trabajo, diese sus frutos.

Sobre las bajas

Afortunadamente y conforme pasan las semanas, Dani Rodríguez podrá ir recuperando a sus tres jugadores lesionados, grandes ausencias del equipo. Helder será el primero en reincorporarse a la competición mientras que Chino y César continuan causando baja. Para suplir estas ausencias, como ya sucediese en partidos anteriores, Dani Rodríguez ha convocado a Berto del filial como añadido a la plantilla que ha viajado hasta Galicia.

A pesar de la reincorporación de Helder en la convocatoria, Dani Rodríguez señalaba que "a pesar de no estar totalmente bien, hemos decidido incorporar a Helder en la convocatoria ya que es un momento importante para el equipo". Es por esto que no sería de extrañar que, a pesar de haber viajado con el equipo, Helder no compita muchos minutos si así lo decidiese el técnico para salvaguardar su estado físico y evitar posibles recaídas.

Noia Portus Apostoli

La clasificación iguala en fuerzas a un Noia que se sitúa apenas un puesto por encima de la clasificación del Jaén y con tan solo un punto de diferencia por lo que esta victoria permitiría al Jaén también subir en la clasificación, alejarse del temido descenso y, sobre todo, acercarse a los puestos de Copa de España que durante varias jornadas se antojaban difíciles de alcanzar.

En los dos encuentros disputados la pasada temporada entre ambos conjuntos, uno cayó del lado del Jaén mientras que en el otro los puntos se repartieron.

En lo que se refiere a la plantilla, si el Jaén llega con dos bajas y con Helder sin estar al cien por cien de sus posibilidades, el Noia si cuenta con su plantilla en la totalidad, algo que hay que tener en cuenta antes del inicio del encuentro.