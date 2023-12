El Jaén Paraíso Interior FS peina el mercado en busca de un pívot para su equipo de baloncesto

Al Jaén Paraíso Interior FS no le está yendo nada mal su primera aventura en el mundo del baloncesto. Tiene a su equipo líder del grupo D-A de la Liga EBA (cuarta categoría de este deporte a nivel nacional) pero en el club quieren dar un paso más y, por eso, ya están peinando el mercado en busca de refuerzos para la plantilla. Según ha podido saber Jaén Hoy, la dirección deportiva el equipo amarillo está interesada en la contratación de un pivot que aporte más puntos de cara al final de temporada y a una hipotética lucha por el ascenso a LEB Plata.

El club tiene posibilidad de dar todavía dos altas y una baja y no descartan que, además del pívot, pueda llegar un jugador más, aunque en este caso se trataría más de una oportunidad que pueda surgir que de una posición específica. Para que llegase otro jugador más a La Salobreja tendría que ser polivalente.

Además, fuentes internas del Jaén Paraíso Interior FS han asegurado a este medio que el presupuesto con el que cuenta el club para su sección de baloncesto esta temporada no llegará a los 100.000 euros y se cubre al completo con la aportación que hacen los patrocinadores ya conocidos, dos empresas que por el momento quieren permanecer en el anonimato y que sólo contribuyen al equipo de basket y no al de fútbol sala, así como las ayudas que prestan la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía a través de su Plan Liga Nacional. “Es un dinero externo al del futbol sala”, apuntan estas mismas fuentes.

Balance

Por otro lado, el cuerpo técnico no oculta su satisfacción por cómo se está dando su primera temporada. “Estamos súper contentos porque no esperábamos que el equipo, tan rápido, se acoplara tan bien. La gente parece que lleva mucho años jugando junta y ya tiene el rol asumido, lo que queremos de ellos, el tipo de juego… En casa estamos haciendo una vuelta buenísima porque nos hacemos muy duros, fuera sólo llevamos dos derrotas”, explica en declaraciones a Jaén el propio entrenador del equipo, Borja Medina.Argumentos no le faltan. Llevan ocho victorias en diez partidos y rozan los 1.000 puntos a favor (casi 200 más que el segundo clasificado, El Pinar).

Y también están recibiendo el cariño de la Marea Amarilla. “Es una pasada y estamos muy agradecidos. Cada día ves a más gente en la grada y se está creando hasta una especie de peña que viene a animarnos con un bombo. Se nota muchísimo jugar en casa con tanta gente e incluso cuando hemos ido fuera, a Andújar o a Armilla, ha venido más gente de nuestra afición que del equipo local. La gente nos para en el Olivo Arena, nos conoce y nos da la enhorabuena. Nos sentimos muy arropados”, confiesa Medina sobre el trato que les dan los hinchas amarillos.